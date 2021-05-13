馬斯克一句話驚動幣圈 加密貨幣總市值一度蒸發3500億美元、比特幣崩

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周三 (12 日) 推文表示將暫停使用比特幣購車，引爆加密貨幣市場拋售潮，比特幣 24 小時內下跌逾 13%，整個加密貨幣總市值蒸發 3500 億美元。

馬斯克發布推文後，比特幣自 54819 美元重挫，跌破 5 萬美元大關，最低觸及 4.57 萬美元，隨後跌幅收斂，截至截稿前 11 時許，比特幣報 49842 美元，24 小時內跌幅 13.70%。

比特幣 5/12 至 5/13 日日線圖 (圖: Coindesk)

根據 Coinmarketcap.com 數據，在利空消息公布約兩個小時內，加密貨幣市場的市值自約莫 2.43 兆美元下降至 2.06 兆美元，一度損失約 3658.5 億美元。

除了比特幣，以太幣和瑞波幣也大幅下跌，以太幣下跌 9.85%，4 千美元大關失守，瑞波幣跌幅則高達 13.53%。

今年來比特幣大漲除了受益於 Paypal 與機構投資人加入市場外，特斯拉也是助漲大功臣。今年初特斯拉在一份監管文件中宣布已購買價值 15 億美元的比特幣，並計劃接受使用比特幣購車。

然而，馬斯克推文表示，特斯拉對於比特幣挖礦導致化石燃料消耗量迅速增加感到擔憂，尤其是煤炭的碳排放量是所有燃料中最高的。他並宣布特斯拉暫停開放比特幣購車。

NLI Research Institute 研究員 Makoto Sakuma 表示，比特幣挖礦大量使用能源早已非新鮮事，但是，考量到馬斯克最近對狗狗幣的評論，似乎表明他對加密貨幣的熱情可能正在減弱。

加密貨幣服務提供商 Amber Group 美洲負責人 Jeffrey Wang 認為，一般證券市場遭遇拋售，也是加密貨幣市場暴跌因素之一，馬斯克的消息只是壓垮加密貨幣市場的最後一根稻草而已。