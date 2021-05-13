〈美股盤前要聞〉市場關注美失業金人數 美股期貨續跌

通膨高於預期，市場持續憂心。美國今日將公布上週初領失業金人數。美股期貨週四 (13 日) 續跌，道瓊期貨跌 0.51%，標普 500 期貨跌 0.29%，那斯達克 100 期貨跌 0.19%。

1. 美國 4 月 CPI 年增 4.2% 增幅創逾 12 年新高

隨著經濟復甦腳步加快以及能源價格上揚，美國勞工部周三 (12 日) 公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，寫下 12 年來最大增幅。

最新報告顯示，4 月 CPI 年增 4.2%，增幅寫下 2008 年 9 月以來最大，高於市場預期的 3.6%，以及前值的 2.6%；4 月 CPI 月增 0.8%，為 2008 年 6 月以來最大，高於預期的 0.2%，以及前值的 0.6%。

排除食品和能源等波動性因素後，4 月核心 CPI 年增 3.0%，為 1996 年以來最高水平，預期 2.3%，前值 1.6%；4 月核心 CPI 月增 0.9%，為 1982 年以來最高水平，預期和前值均為 0.3%。

2. Fed 副主席：對 CPI 數據感到驚訝 但還不到收緊政策的時機

面對攀高的 4 月 CPI 數據，美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 周三 (12 日) 坦承對 CPI 數據感到驚訝，但仍重申通膨率上升僅為暫時現象，還不到收緊政策的時候。

克拉里達周三出席全美商業經濟學協會 (National Association for Business Economics) 會議時表示，4 月 CPI 數據確實遠高出他的預期，但重新開放經濟一定會對物價造成上行壓力，這只是暫時現象。

他預計，通膨率將在 2022 年和 2023 年重返、甚至高於 Fed 設立的長期目標，符合 Fed 的新政策框架，並重申一旦有需要，Fed 將果斷採取行動。

3. 特斯拉暫停比特幣購車

特斯拉開放比特幣購車短短不到二個月就喊卡了！週三 (12 日) 特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，基於比特幣造成環境成本很大，特斯拉暫停開放比特幣購車。

特斯拉執行長馬斯克週三推文表示，基於對環境的擔憂，特斯拉暫停使用比特幣支付購買旗下電動汽車。

馬斯克稱，加密貨幣在各方面都是不錯的想法，相信這很有發展前景，但目前環境成本過高。特斯拉將不會出售任何比特幣，一旦能夠以更高效可持續性的方式進行挖礦，特斯拉就會使用加密貨幣。

4. Colonial 宣布重啟輸油管線

經歷駭客襲擊緊急關閉管線多日後，Colonial Pipeline 在美國當地周三 (12 日) 下午 5 點宣布重啟營運，不過該公司警告，輸油系統仍需幾天的時間才能完全順利運行。

Colonial 聲明表示，重啟後，精煉燃料運輸供應鏈將需要幾天的時間才能恢復正常，使用 Colonial 管線的某些市場在啟動期間可能會經歷間歇性的運輸中斷。該公司將盡可能安全運送汽柴油和噴射燃料，直到市場恢復正常為止。

由於民眾競相到加油站加油，美國東南部一些地區的燃油已出現短缺。此外，天然氣價格也因此事件上漲，周三價格是自 2014 年以來首次突破每加侖 3 美元。

5. 以太幣價格續創新高今年漲幅近 500%

第二大加密貨幣以太幣周三（12 日）一度漲至 4,382.73 美元，續創歷史新高，今年漲幅已接近 500%，市值一度升至 5,050 億美元，超車摩根大通（小摩） (JPM-US) 與 Visa(V-US) 等金融巨頭。

隨著以太坊（ethereum）區塊鏈在點對點（或稱去中心化）加密貨幣平台上獲大眾廣泛使用，以太幣今年兌美元匯率上漲約 471%。

由於越來越多投資人喜歡這種新興技術，以太幣的表現也超過比特幣，該幣今年價格翻漲近倍。區塊鏈跨平台網路 Zap Protoco 聯合創辦人 Nick Spanos 預估，以太幣價格未來將進一步成長，有望在今年底漲至 1 萬美元。」