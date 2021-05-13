以太幣價格續創新高今年漲幅近500% 市值一度飆過小摩與Visa

第二大加密貨幣以太幣周三（12 日）一度漲至 4,382.73 美元，續創歷史新高，今年漲幅已接近 500%，市值一度升至 5,050 億美元，超車摩根大通（小摩） (JPM-US) 與 Visa(V-US) 等金融巨頭。

在美股開盤前，摩根大通市值約為 4,800 億美元，而 Visa 市值為 4,960 億美元。

至截稿前，以太幣價格已有所回落，報 3,958.16 美元，24 小時內跌 5.12%，市值估 4,622 億美元。全球最大加密貨幣比特幣，因受特斯拉執行長馬斯克暫停開放以該幣購車影響，24 小時內重挫 12.28%，報 49,976.08 美元，失守 5 萬美元大關。

隨著以太坊（ethereum）區塊鏈在點對點（或稱去中心化）加密貨幣平台上獲大眾廣泛使用，以太幣今年兌美元匯率上漲約 471%。

由於越來越多投資人喜歡這種新興技術，以太幣的表現也超過比特幣，該幣今年價格翻漲近倍。

區塊鏈跨平台網路 Zap Protoco 聯合創辦人 Nick Spanos 預估，以太幣價格未來將進一步成長，有望在今年底漲至 1 萬美元。」

摩根大通表示，以太幣市場的發展步伐仍然迅速，也還有成長空間。

芝加哥商業交易所（CME）分析師在報告中指出，以太幣期貨的未平倉部位在三個月內增至 5.4 億美元，分析師也補充，CME 的比特幣期貨在 2017 年上市後兩才出現類似規模的未平倉部位。

摩根大通說：「其實一旦有更多機構投資人接受比特幣期貨，這些機構投資人就會更安心使用加密貨幣，從而更快地替接受以太幣期貨鋪路。」

不過美國證券交易委員會（SEC）日前曾向共同基金投資者發出比特幣期貨風險警告，表示比特幣不但是一個高度投機的市場，也缺乏監管。

日前摩根大通的分析師也表示，以太幣價格不斷上漲的背後並非因其應用廣泛，在網路中的活躍度等因素來看，價格應在 1,000 美元左右較為合理。

據 Business Insider 報導，在歐洲投資銀行（EIB）等機構表態對以太幣支持後，散戶投資人早已超前部署投資加密貨幣。

EIB 上月與高盛、法國興業銀行、桑坦德銀行一同在以太坊區塊鏈上發行數位債券，而其他金融機構也權衡要如何應用區塊鏈的分散式金融機制。

此外，軟銀執行長孫正義曾表示，儘管特斯拉 (TSLA-US) 與 Square(SQ-US) 等公司在投資組合中增加價值數十億美元的加密貨幣，但他並不確定比特幣與以太幣是否有未來。

不過他補充說：「目前也沒有必要抗拒加密貨幣，我們內部正在對此進行討論。」