〈大聯大法說〉Q2營收估季增9%內、續創高 供應鏈吃緊至明年上半年

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (13) 日召開法說會，財務長袁興文表示，目前市場需求相當強勁，整體庫存水位仍偏低，預期第二季營收約季增 4.45-8.97%，可望續創新高，整體供應鏈吃緊將延續至明年上半年。

大聯大本季提供財測，營收估達 1850-1930 億元，季增 4.45-8.97%，年增 23.49-28.83%，毛利率 3.6-3.8%，營益率 1.6-1.8%，稅後純益約 23.47-27.43 億元，由於本季須扣除一次性特別股股息約 4 億元，因此整體獲利較上季下降，每股稅後純益 1.16-1.4 元。

副總林春杰指出，現今晶圓代工、封測、材料端等所有原料幾乎都缺，加上新設備或是二手設備增加的速度緩不濟急，缺貨已成常態，預期整體供應鏈吃緊將直到明年上半年。

不過，林春杰坦言，由於客戶長短料問題明顯，也存在超額下單 (Overbooking) 的疑慮，因此將持續觀察需求面變化，保持彈性調度。

細分各產品線，林春杰表示，目前實質需求面都有相當程度掌握，看好車用電子今年成長動能，其他如 5G 手機與基地台、伺服器、筆電等需求也強勁，預期庫存水位偏低情形將維持一段時間。

針對晶片漲價，袁興文指出，晶片漲價對營收有正面挹注，但對於毛利率無直接影響，毛利率優化主要仍依賴產品組合，如核心元件與記憶體單價較高、毛利率較低，連接器與分離式元件等單價較低、毛利率較高。

大聯大第一季營收、營業淨利及稅後純益均創單季歷史新高，分別達 1771.15 億、29.86 億及 24.19 億元，每股稅後純益也達 1.44 元，同步改寫新猷。