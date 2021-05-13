蔡總統召開國安高層會議 全力防堵疫情、穩定股匯市

總統蔡英文今 (13）日下午於總統府召開國安高層會議，會後做出六項裁示，要求中央機關及地方政府落實各項防疫措施，防疫疫情擴大，對於股市波動，蔡英文表示，主要受到心理面影響，台灣經濟基本面仍佳，會請相關機關密切注意股匯市，維持金融市場運作及穩定。

蔡總統晚間發表敞廳談話，首先針對興達電廠事故造成全台輪流停電，向國人致歉，蔡英文表示，事實上，今天國內的備轉容量率有 10.01%，主要是輸配電網的問題，凸顯出台灣分區供電均衡及電網管理的重要性。

王美花晚間率次長曾文生、台電董事長楊偉甫等人緊急召開記者會，向國人鞠躬致歉，並指出，台電全台分區輪流供電，目前仍在恢復當中，目標要在今晚 9 點 40 分完成全部的供電。

對於近來疫情有升溫的跡象，蔡總統表示，指揮中心已經升高防疫等級，今日召開國安高層會議，針對各機關就疫情變化所做的因應整備進行討論，確保防疫工作到位，安定民心。

蔡總統做出六大裁示，第一，疫情是國安事務，請行政院負起統籌指揮的責任，責成中央機關及地方政府，嚴格要求業管範圍及轄區的各場所，務必落實各項防疫措施，有效控制疫情。第二，請指揮中心務必盡速掌握這一波疫情的感染源，做好後續的追查，逐一檢視感染路徑，以警示所有可能的接觸者。

第三，疫苗整備方面，我方向國外訂購的疫苗，6 月後會進入分批交貨期，請主管機關隨時掌握進度，預作分配準備，國產疫苗也進入第二期收尾工作，預期 7 月底可以開始供應第一波疫苗，因此，指揮中心要預作規劃，鼓勵國人預約登記。接下來，政府也將擴大國內疫苗研發生產的能量，以因應各種疫病的挑戰。

第四，防疫及民生物資整備方面，目前物資及其原料都十分充足，供應絕對無虞，相關單位務必要確保供應管道暢順，提供民眾完整充分的資訊，同時呼籲民眾不須搶購，避免群聚的風險。

第五，有關經濟及金融整備方面，這幾天雖然股市有短期波動，但國內經濟基本面是良好的，金融機構營運穩定，上市櫃公司獲利甚佳，首季經濟成長率高達 8% 以上，從各方面來看，股市波動主要是受到心理面因素影響，請相關機關密切注意股匯市動態，維持金融市場正常運作及穩定。

第六，近來有許多假新聞，破壞民眾對於指揮中心的信心，將啟動專案追查假訊息散播，強化提供正確資訊給民眾。最後，蔡英文強調，防疫不是指揮官陳時中一個人的事，也不只是指揮中心的事，政府各部門會互相協調，中央地方也應該相互合作，因為每一個人都是防疫總動員中不可或缺的一員。