銀行防疫也拚數位化 兆豐銀推「數位實聯制」開公股先例

疫情進入社區感染階段，銀行加強防疫措施，兆豐銀行率先實施「數位實聯制」，減少紙筆碰觸的感染風險。

兆豐銀行表示，透過「數位實聯制」系統，讓客戶透過手機掃描 QRCode 登記姓名及電話號碼，全程不使用紙張登記，減少共用文具物品傳遞，個人資料填寫後存放銀行內部系統，不但能避免個資外洩疑慮，也同步推動環境保護落實 ESG。

兆豐銀行表示，推行「數位實聯制」主要是希望減少接觸傳遞的思維，以創新的數位化平台，快速開發兼顧「線上登記」，「線下儲存」的 QRCode 掃碼登記功能，客戶只要透過個人的手機掃碼填資料，個資會直接儲存於銀行內部系統中，達到客戶體驗優化及強化保護個資安全之雙重效益。

兆豐銀行強調，個資蒐集與保管方法全程依據中央流行疫情指揮中心公布的「實聯制措施指引」進行登記資料之蒐集與處理，存放 28 天即刪除。

兆豐銀行表示，目前各分行營業廳早已提供客戶使用 QR CODE 辦理線上預約交易，加速臨櫃服務效率，客戶到分行洽辦業務時，使用 QRCode 掃碼登記功能，系統即會自動紀錄登記時間等資料，有利於辨識各類客戶及其來到銀行洽辦業務的時間。

另外，台銀今 (13) 日也宣布，為提高防疫規格，鼓勵同仁接種疫苗，會中並決議同仁自費接種疫苗之費用由行方全額補助，是首家祭出補助優惠的公股銀行。

