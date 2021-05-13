三商壽新總座由陳宏昇升任 營運策略聚焦三大方向

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (13) 日董事會中通過，任命原財務長陳宏昇為新任總經理。此人事案將呈報主管機關，待其核准後生效。陳宏昇表示，上任後經營策略將聚焦「追求穩健成長、提升清償能力」等三大方向

陳宏昇在 1996 年加入三商美邦人壽，歷經精算部及商品部主管、財務長，並兼管投資、多元通路等職務歷練，在商品開發、業務行銷、投資管理及精算財務等諸多領域皆有豐富厚實的經驗，他不但擁有 FAIRC(中華民國精算師)、FSA(北美精算師)、FRM(財金風險管理分析師) 及 CFA(特許金融分析師) 專業證照，更擔任過中華民國精算學會理事長及壽險公會理事，也是現任壽險公會監事，可以說是壽險業界年輕一輩中頂尖的專業經理人。

三商壽董事長陳翔玠表示，陳宏昇為公司長期培養的接班人選，是位兼具專業學養與管理實務的全方位人才，由其接任總經理更是公司接班制度的成功體現，相信他一定能領導全體內外勤同仁在充滿挑戰的大環境持續創造高峰。陳翔玠也特別感謝卸任總經理張鎮坤為三商美邦建立良好制度、帶領團隊轉型發展，完成階段性任務。

陳宏昇面對即將升任總經理，他表示，在三商美邦任職 25 年來，對於從事保險業的責任與挑戰深有體會，公司對保戶的承諾不僅僅是口號，而是要切切實實扛在肩上的重擔，各項決策必須確保不能損及保戶權益和服務。

陳宏昇強調，在此前提下，未來三商美邦的經營將聚焦三大方向：

一、追求穩健成長、提升清償能力 : 厚植穩健的財務體質，符合主管機關要求的各項清償能力指標，以及未來的 IFRS 17 和 ICS 順利接軌，將是當前的首要之務。

二、落實公平待客 : 「公平待客」的「客」應廣義的包含客戶、員工和股東。信守對客戶的承諾，要優化客戶體驗、提升公司淨值，維護股東權益外，同時也要打造互信、互助、互諒的工作環境，讓員工兼顧工作與生活平衡，為客戶、員工與股東創造更高的價值。

三、專精業務通路 : 持續以業務員為主的通路發展，在符合公司經營策略下，架構完整的商品線，解決客戶的保險需求。強化行銷及組織發展的 E 化支援，提升業務生產力，落實招攬規範，維護業務品質。

三商壽表示，該公司 28 年來一直以穩健的腳步成長，近年來為順應社會結構及環境的改變提前推動策略轉型，以投資型、保障型商品為銷售主力，在業務發展上獲得亮眼的成績。