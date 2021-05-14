馬斯克補刀比特幣「太耗能」 血洗全幣圈

週四 (13 日) 特斯拉宣布暫停比特幣購車後，此消息已動盪了幣圈，其執行長馬斯克再推文稱，比特幣電耗太誇張，這讓比特幣、以太幣、萊特幣和狗狗幣在內的加密貨幣全數血洗暴跌，市值縮水約 4000 億美元。

特斯拉執行長馬斯克週三推文表示，基於比特幣造成環境成本很大，特斯拉暫停開放比特幣購車。特斯拉的任何比特幣將持續持有不會售出，一旦能夠以更高效可持續性的方式進行挖礦，特斯拉就會使用加密貨幣。

隨後，馬斯克再度推文稱，比特幣電耗太誇張，過去幾個月比特幣能源使用趨勢很瘋狂。

馬斯克再推文稱，比特幣電耗太誇張 (圖片：馬斯克推特)

根據馬斯克公布的數據，比特幣一年的耗電量已接近 520 TWh (太瓦時)，但比特幣不是加密貨幣領域唯一的環境惡棍，萊特幣、以太幣、狗狗幣亦耗能驚人。

馬斯克接連放出利空消息震撼幣圈，截稿前，比特幣暴跌 10.17%，跌破 5 萬美元大關，暫報 48,627.37 美元，市值已低於 1 兆美元。比特幣價格從其最高點 64,829 美元下跌超過 25% 落入熊市。

馬斯克鍾愛有加的狗狗幣暴跌 12.77%，暫報 0.392301 美元。狗狗幣比上週六達到價格歷史高點下降 48%，亦落入熊市深淵。

萊特幣暴跌 8.42%，暫報 1.28 美元。以太幣暴跌 8.63%，暫報 3,693.36 美元。該幣較 5 月 11 日創下歷史最高收盤價 4,140 美元下跌了 10%，仍處於自 4 月 2 日以來最好的一週，漲幅超過 6%。

交易平台 Webull 的首席執行長稱，馬斯克評論證明比特幣正處於泡沫之中，這證明了，一人評論就能夠使比特幣的價格在一天內下滑 17%。

Fairlead Strategies 分析師 Katie Stockton 提到，在最近的事件發生之前，比特幣就一直處於下降趨勢，比特幣有可能跌至 42,000 美元的測試點。