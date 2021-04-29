SEC推遲VanEck比特幣ETF決定 至少到6月

美國證券交易委會 (SEC) 週三 (28 日) 宣布，對「VanEck 比特幣信託 ETF」的決定推遲到至少 6 月，因為該機構需要足夠的時間來考量。

受此消息促使比特幣價格短線跳水，截稿前小幅下滑 1.3%，暫報 54,353.78 美元。

受此消息促使比特幣價格短線跳水，接近跌破 54,200 美元 (圖片：鉅亨網)

SEC 助理秘書 J. Matthew DeLesDernier 於聲明中提到，SEC 認為應指定更長的時間，對提議的規則變更採取行動，以便有足夠的時間來考慮提議的規則變更和收到的意見。

美國芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 3 月 1 日向 SEC 遞交書面申請，申請掛牌「VanEck 比特幣信託 ETF」 (VanEck Bitcoin Trust) 上市交易，這是 VanEck 第三次叩關 SEC，外界認為，這可能成為美國史上第一檔比特幣 ETF。

據悉，若經過 SEC 通過後，VanEck 比特幣信託 ETF 將是 CBOE 唯一加密貨幣產品。

SEC 從 2013 年至今從未批准任何一檔比特幣 ETF，SEC 通常需要 45 天的時間確定是否批准比特幣 ETF 申請，最長則花了 240 天。

SEC 過去曾表示，他們擔心比特幣極端的價格波動、加密貨幣的欺詐行為，SEC 還指出，有 75％ 的比特幣交易發生在海外，不受監管而且可操縱。截至目前，美國尚無任何一檔比特幣 ETF 闖關成功。

加密支持派認為，最終 2021 年可能是美國批准比特幣 ETF 的重要第一年，因為美國新任 SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 亦對加密貨幣抱持較為開放的態度，加拿大今年 2 月批准了資產管理公司 Purpose Investments 的比特幣 ETF，全球首檔反向比特幣 ETF 也在 15 日在加拿大問世，推動全球對加密 ETF 的接受程度。

除了「VanEck 比特幣信託 ETF」外，SEC 近期也在考量加密貨幣管理公司 Kryptoin、WisdomTree、全球資產管理巨頭富達 (Fidelity) 以及前白宮顧問 Anthony Scaramucci 等申請推出的比特幣 ETF。