〈財報〉迪士尼營收遜色 Disney+訂閱數低於預期 盤後挫近4%

迪士尼 (DIS-US) 週四 (13 日) 盤後公布第二季財報,營收和串流服務的訂閱人數均低於預期,盤後股價挫近 4%。

迪士尼週四收 178.34 美元,盤後下跌 3.91%,報 171.36 美元。

Q2(4 月 3 日止) 財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

EPS (不含一次性項目):79 美分 vs. 27 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收:156.1 億美元 vs. 158.7 億美元 (Refinitiv 共識預期)

串流服務

Disney+ 付費訂閱人數:1.036 億人 vs. 1.09 億人 (FactSet 共識預期)

Disney+ 平均每位付費訂閱戶的每月營收 (ARPU):年減 29% 至 3.99 美元

新冠疫情重創迪士尼各部門業務,唯有 Disney+ 串流服務一直支撐該公司締造成功,然而 Disney+ 快速的成長似乎也開始放緩。不過,迪士尼仍重申計畫,預期 2024 年之前 Disney+ 訂閱人數將增加達 2.3 億人至 2.6 億人左右。

執行長 Bob Chapek 表示,「這一季的數據事實上完全符合我們內部的預測,所以我們不會失望。」

ARPU 下降,迪士尼將其歸因於 Disney + Hotstar 的推出,因為該服務的 ARPU 低於其他一般 Disney + 在其他市場的 ARPU,拉低了該季整體平均水準。

迪士尼財務長 Christine McCarthy 表示,不含 Hotstar 的話,Disney+ 的 ARPU 就會是 5.61 美元。

迪士尼的其他直接面向消費者的平台(ESPN + 和 Hulu)ARPU 則小幅上升。

迪士尼表示,截至第二季末,全部串流媒體的總訂閱人數為 1.59 億人。

直接面向消費者的業務成長 59%,達 40 億美元,有助於抵消疫情對其他部門的衝擊。

迪士尼還宣布與 MLB 的契約延長至 2028 年,並與 LaLiga 簽訂為期 8 年的足球協議。

遊樂園、體驗和產品集團

營收年減 44% 至 32 億美元

該部門營收大減係因許多主題樂園處於關閉或者限制入園人數的狀態,且其油輪和導覽服務均遭暫停。

迪士尼稱,疫情讓這個部門第二季損失營業利益 12 億美元。

迪士尼本季計入一筆 4.14 億美元的一次性費用,作為計畫關閉一家動畫工作室和迪士尼品牌零售店的遣散費和減值,以及支付給主題樂園和度假村工作人員的遣散費。

迪士尼 4 月 30 日重啟 2 個位於加州的主題樂園,因此過去幾週取得的營收尚未反映在第二財季的財報內,但樂園重啟可望提高第三財季的預期。

McCarthy 表示,開放後消費者的反應令人鼓舞,「隨著疫苗接種的推廣和病例減少,預定入園人數的前景相當強勁。」美國 CDC 週四表示,大多情況下,無論室內或戶外,只要完全接種疫苗就不需要戴口罩,也無須維持 6 英呎的社交距離。

Chapek 指出,CDC 的新指令對公司來說是好消息,也將是成長和出勤人數更大的催化劑。

截至週四,迪士尼位於巴黎的主題公園是唯一尚未向大眾開放的主題樂園。

內容銷售和許可

營收年減 36% 至 19 億美元

本季僅得獎的《游牧人生 (Nomadland)》在美國劇院放映,但也同步在 Hulu 上播放。

迪士尼最新的動畫片《 Raya and the Last Dragon》也在國際上的一些影院上映,同時觀眾也可花費 30 美元在 Disney+ Premier Access 上收看。

Marvel 多部電影即將播放,例如《黑寡婦》、《尚氣與十環傳奇》、《蜘蛛人:無家日》。