盤前財經大事搶先讀2021年05月14日

今日操盤前瞻

美國 4 月零售銷售

法說會：鴻海、永豐餘、亞泥、樺漢

股東會：陽明、勤誠、巨騰 - DR

Fisker、鴻海電動車合作案敲定 2023 年美國量產、年產能至少 15 萬輛

電動車製造商 Fisker (FSR-US) 周四 (13 日) 與鴻海 (2354-TW) 敲定 7 年的電動車代工協議 ，計劃 2023 年於美國設立電動車代工廠，預估年產能初步至少達到 15 萬輛，消息傳出後 Fisker 盤後大漲 13%。閱讀全文...

美上周初領失業金約 47 萬人 再探疫情爆發以來新低

美國勞工部統計局周四 (13 日) 公布，上周初領失業金約 47 萬人，繼續刷新去年 3 月疫情爆發以來低點。閱讀全文...

幣安涉嫌洗錢遭美司法盯上 幣圈雪上加霜近 30 萬人爆倉

週四 (13 日) 全球最大的加密貨幣交易所幣安 (Binance) 正在接受美國司法部和國稅局的調查，幣安涉嫌洗錢的消息，讓已被特斯拉重擊的幣圈再度雪上加霜，24 小時內有近 30 萬人爆倉。閱讀全文...

〈聯發科新晶片亮相〉天璣 900 再度採用 6 奈米 瞄準中高階市場

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 昨 (13) 日宣布，推出新款 5G SoC 天璣 900，繼天璣 1200/1100 後，再度採用台積電 (2330-TW)6 奈米先進製程，可提供絕佳的影像能力、超速性能和先進的 5G/Wi-Fi 6 連網體驗，搶攻高階市場，終端產品預計第二季在全球上市。閱讀全文...

〈513 全台跳電〉台積電、聯電廠區短暫壓降 供電正常未受影響

高雄興達電廠因事故全廠停機，導致全台昨 (13) 日下午 3 時傳出大規模停電事件，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 表示，部分廠區產生短暫壓降現象，目前供電正常，已採取緊急應變措施及發電機備援準備；聯電 (2303-TW) 南科廠區雖有壓降，不斷電系統也接上，未受影響。閱讀全文...

裕隆 Q1 獲利近 10 年單季新高 連 2 季 EPS 逾 1 元

裕隆 (2201-TW) 昨 (13) 日公布第一季財報，稅後純益 13.58 億元，創 2011 年第二季以來單季新高，年增近 6 倍，每股純益 (EPS)1.39 元，連 2 季 EPS 超過 1 元，顯示汽車本業持續轉好，加上瘦身有成效益顯現。閱讀全文...

國巨睽違近 3 年再祭庫藏股 5/17 起擬買回 4000 張

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (13) 日公告，擬自 5 月 17 日至 7 月 16 日，自集中交易市場買回 4000 張庫藏股，每買回價格區間 409.5-655 元，股價低於區間價格下限，將繼續買回，這也是國巨在 2018 年 7 月中以後，近 3 年再度實施庫藏股。閱讀全文... 閱讀全文...