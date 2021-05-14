日本Balmuda投入智慧型手機市場 Kyocera代工

專攻高級家電市場的日本 Balmuda(6612-JP) 於 13 日 (週四) 宣布，該公司投入智慧型手機的研發、銷售，將委託京瓷 (Kyocera)(6971-JP) 代工生產，最快 2021 年 11 月在日本市場上市。

Balmuda 是一家專門從事家電研發及設計的公司，沒有自家的生產工廠。該公司所推出的電風扇及烤麵包機等，在已經飽和的家電市場仍深獲消費者青睞。

Balmuda 公司社長寺尾玄於線上財報說明會表示，智慧型手機是該公司「所能挑戰的最大市場」，對該項業務寄予厚望。

關於產品概念及價位等相關問題，寺尾玄重申無法透露，不過他也強調「不會成為設計家電。將具備獨家 APP，盼能成為日常使用感良好的產品。」「會訴求價格之外的優點。」

Balmuda 股票於 2020 年 12 月在日本東證創業板 MOTHERS 掛牌上市。該公司的家電產品著重產品設計，產品定位走高價路線，像是一次只能烤單片吐司的高價烤麵包機，在日本當地售價超過 2 萬日圓，但是因為烤出來的吐司口感絕佳，產品大受歡迎。

不過近年來的全球智慧型手機市場由於競爭激烈，只剩美國、南韓、中國等幾家廠商，日本除了索尼 (6758-JP) 之外幾乎都已退出市場。Balmuda 未來能否在智慧型手機市場成功打出一片天有待觀察。