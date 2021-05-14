〈國內疫情升溫〉全家新北850家店大消毒 旗下服務區、休息站祭人流管制

國內本土疫情恐越來越嚴峻，連鎖超商業者全家 (5903-TW) 今 (14) 日指出，旗下經營的國道服務區和休息站即日起啟動登記入場和安全容留人數管制，而為配合新北市政府「全市大清消」作業，上午 10 點起針對新北市轄區內近 850 家店舖加強消毒。

全家表示，經營的石碇、蘇澳、新營國道服務區、三義車亭服務區和口湖休息站除落實各項防疫措施外，即日起進入商場須量體溫、戴口罩，並於入口處掃描 QR code 登記或以紙本填寫才可入場，同時採安全容留人數管制、動線管制。

而全家也暫停開放駕駛人休息室覽淋浴等公共設施服務，哺乳室則採登記使用。

另外，由於社區感染恐慌瀰漫，近來湧現添購防疫用品潮，PChome 24h 購物指出，防疫相關用品大幅成長近 3 倍，包括酒精濕紙巾、自動噴霧機、洗手機、抗菌洗手乳和乾洗手等需求均飆升，口罩單日銷量更較平日飆升 10 倍，此外，衛生紙、洗衣精、洗碗精皆湧現搶購潮，衛生紙和抗菌洗衣精單日銷量較平日顯著成長 2 倍。

樂天市場則表示，口罩、酒精一度搶購一空，口罩單日銷售量更是超過數十萬片，而泡麵、罐頭、生鮮速食等相關搜尋量與前月相比暴漲 5 倍，銷量更有近 4 倍成長，不過，目前庫存充足且可維持 24 小時出貨。