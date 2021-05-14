路透：台積電考慮擴大美國投資 加碼數百億美元

據《路透》引述知情人士報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 正考慮加大投資美國亞利桑那州的晶片工廠數百億美元的計畫，對於在歐洲設廠的前景看淡。

台積電去年已宣布，將投資 100 億至 120 億美元在亞利桑那州鳳凰城建立一家晶片工廠。

《路透》本月早前報導，先前披露的工廠可能是未來 6 座工廠的第一座，目前公司高層正討論下個工廠是否應該更先進，能製造採用 3 奈米晶片，而不是第一座工廠採用的 5 奈米技術。

知情人士說，採取技術更先進的 3 奈米工廠，成本可能 230 億至 250 億美元。

消息人士表示，管理層還製定了 2 奈米或更超前的計畫，因為鳳凰城廠區將在未來 10-15 年建成。

對於相關傳聞，之前台積電僅回應，美國建廠進度正按計畫進行。關於在歐洲建廠，公司發言人表示，並未排除可能性，但目前沒有計畫。

為吸引台積電及三星在美國建廠，美國政府預計提供補貼，但一些官員擔心，給台積電補貼可能更便宜了台灣，而不是美國，台積電可能會在台灣繼續進行研發工作。

報導稱，台積電在亞利桑那州的第一家工廠規模將相對較小，預計每月生產 2 萬片晶圓。