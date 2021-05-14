〈台股盤後〉電子權值股回神仍不敵賣壓 萬六得而復失

美股跌深反彈，激勵台股今 (14) 日同步走揚，電子權值股回神，加上被動元件、太陽能、防疫概念股撐腰，指數大漲百點，不過隨即出現賣壓，鋼鐵、航運等族群持續殺盤下，漲幅大幅收斂，萬六關卡曇花一現，終場收在 15827.09 點，上漲 156.99 點或 1%，成交量 5105 億元。

電子權值股回神，台積電開高震盪，收漲 1.82%，來到 557 元；鴻海下午將召開線上法說，加上與電動車製造商 Fisker 敲定 7 年電動車代工協議，股價站穩盤上，上漲 1.45%；聯發科早盤一度站回 900 元之上，仍不敵賣壓、漲勢收斂，終場也有 2.5% 漲幅。

半導體雙雄領軍下，IC 設計族群重回漲勢，祥碩亮燈漲停，奪回月線；鑫創、致新、創意、鈺太大漲超過 5%，凌泰、驊訊、矽創、應廣、立積表現也不俗。

被動元件股龍頭國巨將買回 4000 張庫藏股，激勵股價大漲逾半根停板，激勵被動元件族群齊揚，包括勤凱、興勤、金山電、堡達、華新科等均收紅。

興達電廠 4 部機組跳機導致全台大停電，吸引資金再度進駐太陽能族群，達能、國碩雙雙亮燈漲停鎖住，聯合再生大漲逾 7%，茂迪、元晶、新晶投控都有超過 2% 漲幅。

國內疫情持續蔓延，防疫概念股表現續強，毛寶、東洋、美時、台耀、晶宇、美德醫、保瑞、合世收漲停，寶齡富錦、廣越、高端疫苗、大江、松瑞藥都有超過 3% 漲幅。

法人表示，台股本周在通膨疑慮、美國科技股拉回，以及國內疫情失控等利空衝擊下，引發賣壓出籠，先後失守多道關卡，且短均線全數下彎，短線仍有走弱疑慮。