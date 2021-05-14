疫情升溫台股單周大跌1457點 市值蒸發4.4兆元

國內疫情持續延燒，拖累台股重挫跳水，本周大跌 1457 點收在 15827.09 點，上市公司市值也大舉蒸發 4 兆 4185.68 億元，投信表示，台股短線震盪與籌碼面鬆動有關，是否落底止穩可先看傳產股表現。

根據證交所統計，截至 14 日全體上市公司市值 48 兆 3749.19 億元，較前週市值減少 4 兆 4,185.68 億元。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股出現大幅震盪，除與美股高檔拉回後有關，加上國內外疫情升溫衝擊投資信心，籌碼面整理加重賣壓所致，而先前漲多的傳產族群也隨著盤勢順勢拉回修正。

蕭惠中說，儘管短線還有通膨擔憂與本土病例增加等消息面影響，導致大盤短線劇烈震盪，但回到基本面來看，目前還沒看到景氣復甦轉向的跡象。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，後市還是要回頭看全球景氣復甦走向，目前基本面並沒有太大變化；從技術面來看，今 (14) 日台股仍穩定收在半年線之上，因此從技術面來看也算是正面回穩。

以資金面來看，台股近期屢爆天量，主要是散戶參與度提升，加上當沖盛行，引發市場高度震盪，尤其熱門股更易暴漲暴跌，須格外留意。