疫情打敗台股多頭 法人示警短線勿追高 先看大型權值股

疫情衝擊台股跌破季線修正後小幅反彈，終場收在 15827.09 點，周線收黑，投信認為，在國內疫情嚴峻的情況下，短線雖有反彈，市場變數仍多，須謹慎勿追高，短線可留意大型權值股。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，受國內外疫情擴大影響，進而衝擊投資人信心，導致市場操作態度趨於謹慎，儘管電子股反彈有助拉抬指數表現，但資金動能不足，建議留意後續權值股是否能繼續反彈。

郭修伸分析，從今日盤面分析，儘管電子股、塑化、食品、紡織與水泥類股反彈收紅，但盤中電子股相對偏弱，開盤上漲後走低，尾盤僅權值股收高，短線投資信心較低，需觀察疫情變化，一旦國內疫情相對穩定後、法人資金重新回流，才有機會持續向上墊高。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，大盤止跌反彈，但仍需持續觀察當沖熱門股是否出現輪動，靜待市場情緒冷靜，資金轉至其他類股，才可視為籌碼面已相對止穩。

葉獻文說，包括技術面與資金面經本週重挫衝擊後，需要由先前領跌的科技股擔任領軍反彈，特別是指標龍頭股能否率先止穩，極具關鍵。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於國內疫情影響，不確定性偏重，不排除台股仍持續整理，可留意後續疫情變化以及國際股票表現，建議短線操作，應留意市場波動風險。

葉獻文也認為，現階段仍須密切觀察國內外疫發展，若持續惡化恐再度影響投資信心，但就基本面來看，今年企業獲利仍具雙位數年增率動能，只要疫情控制得宜、盤勢回穩後，可望靠財報數據與企業體質佳，吸引外資回流。