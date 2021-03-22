官股、自營商買盤相挺指數收復萬六 留意美債殖利率干擾

台股在內資買盤撐場下，終場上漲 118 點收在 16189 點，成功站回月線，法人指出，外資仍持續賣超且資金撤離電子股的情況下，加上美債殖利率蠢動，讓市場不確定性大增，短線不宜追高，建議拉回時再分批買進。

台股今日盤勢震盪，在外資續賣內資撐場下，指數上漲 118 點重新收復 16000 點關卡，其中官股券商一改上周單日大手筆買超 51 億元，今天買超金額收斂降至 5 億元，自營商也買超 26 億元相挺，力抗外資賣壓。

觀察近期盤勢可發現，資金撤離電子股轉進傳產、金融，受外資調節影響，晶圓龍頭大廠台積電 (2330-TW) 仍持續處於貼息狀態，加上美股持續多空交戰，可能增加市場的不確定因素。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在美元升值的預期心理下，與外資持續賣超，讓市場近來對籌碼面的疑慮被放大，預期大盤短線內可能延續震盪走勢。

蕭惠中進一步指出，去年第四季財報及價格調漲等狀況主導了各類股表現，包括面板、PC 與航運等類股走勢強勁，塑膠、造紙等原物料表現則相對弱勢。

蕭惠中表示，疫情改變了許多產業的供需結構，而在疫情趨緩後的產業供需變化將是最需要觀察的重點，在投資布局上，建議應優先留意類股基本面在後疫情時代的變化，以及產業結構是否出現中長期的改變，在波動中適度調整持股水位的方式因應利率走高等系統性風險。

葉獻文表示，央行維持重貼現率在 1.125% 不變，並上調今年 GDP 成長預估值至 4.53%，顯示對於整體經濟成長表現看升，可望成為台股基本面的後盾。

另外，在房市部分，央行繼去年底祭出房市管制措施後，日前再度出手調降貸款成數，特別是針對公司法人、自然人第 3 戶以上或高價住宅，後續可留意資金是否從房市轉向股市。