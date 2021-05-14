勤誠估今年出貨年增3成 持續與英特爾開發下世代機箱

伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 今 (14) 日召開股東會，年報內容指出，今年伺服器機殼出貨量將持續成長，達 1900 台，年增幅達 30%，目前也持續與英特爾 (INTC-US) 開發下一世代平台機箱。

勤誠指出，近年全球資料中心需求急遽攀升，是推動伺服器成長的最大動能，全球前七大雲端業者包括臉書、亞馬遜、微軟、谷歌、阿里巴巴、騰訊與百度等，為因應網路資訊需求增加，在各地廣設資料中心，帶動全球伺服器穩健成長。

展望後市，勤誠認為，隨著下一波巨量資料需求來臨，各國電信運營商、電子商務與社群媒體等業者，也必須盡可能設立屬於自己的資料中心，儘管其規模相較全球前七大業者小，但也是伺服器很重要的潛在買家。

勤誠看好，公司深耕白牌伺服器市場，可提供客製、少量多樣產品，也與重點客戶共同開發邊緣運算伺服器，並積極和英特爾合作下一世代平台的相容機箱，預計未來 1-2 年將持續在設計、製造技術上創新，提供客戶更完整、彈性的服務。

勤誠預計，今年伺服器機殼出貨量將達 1900 台，年增 30%，個人電腦機殼則約 363 台，年減 4.5%。

勤誠強調，公司將持續深化與國內外系統整合大廠以及終端客戶的合作，並與主機板及關鍵零組件供應商形成策略聯盟，例如 Reference Mother Board Program，經過不同層級的驗證，所有新品可搭載多款使用 Whitley 平台伺服器處理器的機板。