國光生流感疫苗海外布局報捷 獲清真認證、中國訂單年增5倍

國光生 (4142-TW) 今 (12) 日宣布，流感疫苗取得清真認證，外銷版圖將可擴大至印尼、馬來西亞、土耳其、汶萊、新加坡等國家，此外，中國今年流感疫苗訂單量較去年擴大 5 倍，今年海外市場業績可期。

國光生表示，目前流感疫苗外銷市場包括中國、泰國、中亞地區，隨著疫情升溫，中國今年流感訂單量較去年增加 5 倍，推升全年營收同步看增。

國光生指出，除既有海外市場，流感疫苗近期獲清真認證，由於清真認證是產品進入穆斯林國家的基本門檻，尤其針對全球穆斯林人口最多的印尼、馬來西亞、土耳其，以及經濟富裕的汶萊、新加坡等國家，將是打開穆斯林國家的重要入場券。

國光生今日也公布財報，第 1 季營收 693 萬元，季減 99%、年減 98.11%；毛利率 - 1185%，較去年第 4 季與去年同期盈轉虧；營利率 - 4009%，較去年第 4 季正轉負、虧損較去年同期增加；稅後虧損 2.5 億元，較前一季盈轉虧、虧損較去年同期擴大，每股虧損 0.58 元。

國光生解釋，由於去年公費流感疫苗延後開打、遞延出貨影響，使去年第 1 季基期高、今年第 1 季研發支出為去年同期 3 倍、第二條充填包裝線工程仍在建置中有工程費用，以及客戶中國天道充填代工業務，從首季延後到年底，均使得營運虧損加重。

展望後市，國光生表示，除了持續拓展既有業務與市場外，隨著建置中的充填二線今年第 3 季投產、貢獻營收，將添營運新動能，加上現有產能可望再放大，全年營運呈現先蹲後跳。