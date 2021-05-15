〈紐約匯市〉零售銷售持平沖淡通膨升溫疑慮 美元回貶 周線持平

美元周五 (13 日) 從本周高點回貶，美國 4 月零售銷售增速溫和，沖淡了通膨升溫的疑慮，聯準會 (Fed) 的鴿派立場也持續抑制美元的升幅。澳幣、加幣、歐元反彈。狗狗幣續漲，比特幣回升。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.5%，報 90.317，回吐本周稍早因消費者物價指數 (CPI) 意外大漲後，兩日來累積的大部分漲幅。DXY 本周上漲不到 0.1%。

美國商務部周五公布，4 月零售銷售和前月相比持平，3 月增幅上修為 10.7%，是歷來第二大增幅，反映政府發放刺激支票帶動 3 月消費的效應在 4 月消退。然而由於美國儲蓄率高、經濟重啟前景可期，未來幾個月的零售銷售將加速成長。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Jonas Goltermann 說，儘管通膨有升溫的跡象，但上周五的非農就業報告和本周五的零售銷售都很疲軟，顯示美元想延續漲勢並不容易。

他說：「貨幣政策正常化的前景仍是關鍵。下周三將公布的 4 月美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄，可能讓市場有更多線索判推敲決策官員的想法。」

澳幣、加幣等商品貨幣反彈，歐元也回升。美股本周以大跌展開，到周四和周五反彈，顯示市場風險胃口上揚。

英鎊收高，一周以來升值約 0.8%，市場押注英國經濟將強勁復甦，且預期蘇格蘭獨立公投可能還很遙遠。

比特幣周五收復 5 萬美元關卡，小漲 1.70% 至 50,517.66 美元，但受到特斯拉立場翻轉、不接受比特幣買車的影響，本周挫跌逾 13%。

狗狗幣上漲近 40%，有望締造 4 月 16 日至今最大單日漲幅，盤中最高漲抵 0.56 美元，但仍比一周前的近 0.67 美元歷史高點低了約 20%。馬斯克周五表示，正與狗狗幣開發人員合作提升交易效率，帶動狗狗幣反彈。

截至周六 (15 日) 台灣時間約 6:00 價格：