狗狗幣反彈 馬斯克血洗幣圈後緩頰「仍深信加密貨幣價值」

特斯拉執行長馬斯克宣布暫停比特幣購車，幣圈閃崩、市值大縮水，時隔一日，馬斯克在最新推文說正與狗狗幣開發人員合作，「前景可期」，狗狗幣聞訊反彈。馬斯克並表示「仍深信加密貨幣價值」，但不能導致碳排放量大幅增加，並支持碳稅。

狗狗幣跳漲，24 小時內行情由黑翻紅，上漲 10.25%、逼近 0.5 美元。

狗狗幣走勢 來源: Coindesk

除了狗狗幣以外的加密貨幣仍未收復失土，截稿前，比特幣最新報價為 49260.26 美元，24 小時內跌幅 5.58%。以太幣 (ETH)、萊特幣跌幅介於 8% 至 10%。

特斯拉 (TSLA-US)、Coinbase(COIN-US) 盤後股價回升。

馬斯克周四 (13 日) 在推特上說：「正與狗狗幣開發人員合作以提升交易效率，前景可期。」

針對周三的發言，馬斯克在推特上表示，自己仍深信加密貨幣的價值，但不能讓化石燃料使用量大幅增加，特別是煤炭，並表示自己支持課徵碳稅 (即對耗用化石燃料的企業課徵額外的稅)。

取自馬斯克推特

馬斯克周三說，由於比特幣造成很高的環境成本，特斯拉將暫停開放比特幣購車，目前公司持有的比特幣將持續持有，不會售出，等到能以更高效率且永續的方式挖礦，特斯拉就會使用加密貨幣。

周三幣圈賣壓沉重，加密貨幣總市值一度縮水約 4000 億美元。儘管如此，比特幣目前價位仍遠高於特斯拉 2 月 8 日宣布開放比特幣購車的水準。