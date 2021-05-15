Fed梅斯特：當前政策情況良好 調整時機還未到

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周五 (14 日) 表示，目前政策處於良好狀態，還沒到調整的時機，Fed 後續將依實際的經濟恢復情況，進行適當調整。

梅斯特於彭博受訪時表示：「通膨數據波動的狀況在意料之中，我們正處於大規模疫苗接種的初期階段，這屬於經濟復甦的一環，我們可以做的就是耐心等待，讓復甦繼續進行。」

繼 3 月暴增 10.7% 後，周五稍早公布的零售銷售數據意外停滯不前，上周公布的非農就業數據也大幅低於市場預期，與本周強勁的 CPI 和 PPI 數據形成鮮明對比。

美國 4 月零售銷售意外與上月持平，遜於預期的 1% (圖：Bloomberg)

儘管市場擔憂，物價上揚恐迫使 Fed 提前收緊政策，多位 Fed 官員仍一再強調，通膨率的上升僅為暫時現象，試圖緩解市場的焦慮情緒。

梅斯特今日也稱，當前政策狀況良好，Fed 將依據實際復甦情況進行適當調整，但現在還不是調整任何政策的時機，必須等待並觀察復原進展。

「在我的基準情境 (baseline scenario) 下，今年通膨率將高於 2%，但隨著供應限制緩解，我認為通膨率將會回落，過程中我們將密切觀察。」

Fed 官員認為，物價大幅上揚主要受到經濟重啟後，壓抑已久的消費需求瞬間釋放，以及供應鏈斷鏈等因素所致。

梅斯特依舊看好經濟前景，但認為目前仍需讓通膨持續一段時間。「事實證明，在經歷嚴重衝擊後，重啟經濟的過程勢必顛簸不斷，我們應該作好心理準備，這就是我們在數據中所看到的。」

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