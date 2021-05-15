〈雙北升三級警戒〉台積電、聯電密切留意疫情 提升防疫等級

國內疫情急遽升溫，昨 (15) 日本土病例大增 180 例，雙北市也從今 (15) 日起升級第三級警戒，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 表示，廠區未在雙北，將會密切注意疫情滾動式更新，並針對警戒升級提出相應措施；聯電 (2303-TW) 則討論提升防疫等級。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，昨天單日本土病例新增 180 例，由於疫情升溫，台北市、新北市今天起至 5 月 28 日升級第三級警戒，全國休閒娛樂場所關閉，禁止進香團與遶境活動，其他縣市維持二級。

台積電 12 日才更新內部防疫措施，公司表示，由於廠區未在雙北，目前沒有要升級防疫措施，但將密切注意疫情發展，滾動式調整，提出相應措施。

就台積電目前的防疫措施來看，在人員進廠管制部分，管制與非特定人士因營運需求而衍生的面對面接觸、暫停來賓 / 訪客進入公司、避免與供應商面對面開會、暫停開放親友使用台積電運動館、球場及健身房等相關設施。

聚會管制部分，台積電將減少非必要性聚會與活動，會議優先採遠端連線 (建議縮減與會人數至會議室座位數的 70% 左右)，減少跨廠區人員流動，並暫停舉辦慈善基金會等含有非特定人士參與的活動。

聯電也同樣於 12 日提升內部防疫政策，公司表示，目前正討論提升防疫工作等級，但詳細細節還無法對外公布。

聯電目前防疫措施包括提高同仁分區上班、遠距上班比例，訪客未有特殊理由無法進入公司，同仁用餐也採取分流措施。