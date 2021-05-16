〈觀察〉雙北疫情三級警戒 觀光、餐飲業真正生存考驗的開始

本土病例暴增，行政院宣布，即日起至 5 月 28 日雙北市疫情警戒升級為第三級，儘管多家大型連鎖飯店和餐飲集團均表示已擬好對策，不過，這次是本土疫情首見大爆發且有多起不明感染源，內需何時能復甦是未知數，就連過去一年被視為內需護身符的「國旅」，也受嚴峻衝擊，此時才是業者真正考驗的開始。

內需景氣在去年 4 月落底後，隨後因國內疫情相對國外明顯緩和，進而出現報復性消費潮，以郊區行程為主的國旅、餐飲業尤其領頭強勁復甦，一路延續至今年第一季，並帶動不少業者業績翻揚。

可看到飯店股王晶華 (2707-TW) 第一季稅後純益 2.68 億元，年增 81.68%，每股純益 (EPS)2.11 元，創 5 季高點，而餐飲股王瓦城第一季也繳出稅後純益 1.25 億元、年增 337% 的好成績，每股純益 (EPS)5.45 元，創單季次高。

然而，雙北宣布進入三級警戒，其他縣市維持二級，但全國休閒娛樂場所須關閉，並禁止進香團和遶境活動，均是前所未有的措施，可預期，實體零售業勢必再度受挫，連具有剛性需求性質的餐飲、因無法出國而發酵的國旅商機，都會因此急轉直下。

旅行社龍頭雄獅最新宣布，國旅全面按下「暫停鍵」，取消 5 月 15 日至 6 月 8 本島和離島所有團體行程，並呼籲全國各旅遊供應商，包括酒店、交通運輸、餐廳、景區能共同防堵疫情擴散，給與全額退費，顯然國旅相關的供應鏈都要再次面臨嚴峻的生存戰。

連鎖健身業者健身工廠也宣布，全台所有據點停業 14 天，將衝擊 5 月營收。

事實上，這場本土疫情能否快速控制下來是未知數，據消基會指出，目前國內疫苗接種率僅占總人口數 0.55%，遠不及可達群體免疫的 60-70%，在疫情嚴峻時刻，低疫苗施打率無疑是雪上加霜，儘管近日施打疫苗人數持續大增，對於內需的回穩，短期恐怕緩不濟急。

不過，大型連鎖業者陸續祭出搶救措施，雲品 (2748-TW) 所屬雲朗觀光集團已率先宣布，全額補助集團員工施打自費疫苗，旗下 7 家飯店共計超過 1100 間客房續推防疫備援住房專案，預計可支援 1000 戶家庭的防疫需求。

晶華則是將服務延伸至外送領域，台北晶華酒店成立了全台唯一的美食快熱送車隊，全力因應國內疫情變化。

王品 (2727-TW) 旗下各品牌則是強打外帶折扣服務，全力穩住業績。

整體來看，由於過去一年台灣並未出現如此嚴峻的疫情，此次是首次以三級警戒限制雙北經濟活動、全台民眾往來流動也勢必因此受限，不僅僅是百貨零、售，恐怕連表現相對優異的餐飲、國旅行業都要再次面臨生存戰，可否在經過 1-2 個月後快速回穩，有待觀察。