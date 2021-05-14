【郭恭克專欄】全球物價情勢風起雲湧 股權資產重分配進入風險浪頭

因美國 4 月消費者物價指數年增率，意外從 3 月的 2.6% 跳升至 4.2%，創 2008 年 9 月以來最高點，核心消費者物價指數年增率從 1.6% 跳升至 3.0%，不僅超過美國聯準會目標下限 2.0%，更創 1996 年 1 月以來最高點。通膨數據公告後，利率期貨市場顯示，2022 年 12 月底前升息的可能性上升到約 80%，2023 年 3 月到 6 月之間升息的可能性為 100%，代表市場預期美國聯準會極可能將升息時點自 2023 年底往前提早至 2022 年底之前。

美股四大指數在通膨數據發布後，5 月 12 日一度出現高檔震盪鉅幅拉回走勢。從美股四大指數的年線 (52 周均線) 觀察，美股 2020 年初以來，雖一度面臨漲多、乖離率過大的回檔整理，但年線始終維持穩定的上揚趨勢，美股多頭循環架構並未改變。

台股與美股費城半導體指數走勢相當雷同，費城半導體指數年線雖持續維持上揚趨勢，但指數跌破半年線，季線由上揚轉為下滑，走勢形成 M 頭的隱憂隱然浮現，此將加重台股多頭壓力，尤其是半導體等資訊電子類股。

圖、費城半導體指數周 K 線與台股周 K 線走勢對照圖 (台北時間：5/13/2021)

美國 4 月消費者物價指數年增率因油價及能源價格上漲，由 3 月的 2.6% 上升至 4.2%，連續第 2 個月重回聯準會設定的下限目標 2.0% 之上，並創 2008 年 9 月以後最高點。美國聯準會及白宮政府聯手擴大貨幣政策及財政支出規模，已明顯對物價情勢產生推高效應。

圖、美國消費者物價指數 (CPI) 年增率

去除能源、食物類的核心 CPI 指數年增率自 3 月份的 1.6% 上升至 4 月的 3.0%，創 1996 年 1 月以來最高點。4 月物價情勢飆高，是否為單一月份現象，仍待持續追蹤印證，但若持續維持高檔，則將對股票、債券市場同時產生壓力，擔心美國聯準會可能提早改變極度的貨幣寬鬆政策，導致長年期利率步上回升階段，並對股票及房地產等資產價格造成價格修正壓力。

圖、美國核心消費者物價指數 (Core CPI) 年增率

圖、美國 10 年期公債殖利率走勢圖

隨著經濟景氣循環進入加速成長階段，加上國際大宗商品原物料價格持續隨國際總體經濟景氣復甦而走高，預期 2021 年下半年仍將持續走揚，台灣物價情勢亦出現明顯變化。

圖、CRB 指數走勢圖

4 月一般消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.09%，創 2018 年 2 月以後最高， 去除能源與食物類的核心消費者物價指數年增率 4 月雖僅 1.35%，但 2 月年增率 1.64% 亦創 2018 年 2 月之後最高。顯示終端消費者物價指數自 2020 年下半年持續呈現走揚趨勢，總體經濟總額需求持續轉強之中。

圖、台灣消費者物價指數年增率走勢

值得注意的是， 4 月躉售物價指數（WPI）年增率 9.62%，漲幅創下 2008 年 7 月後新高。CRB 指數持續走揚至 5 月 12 日達 207.96 點，創 2015 年 7 月以來最高點，顯示上游大宗商品及原物料需求因為總體經濟持續復甦，終端消費需求增強帶動上游生產活動，成為 CRB 指數持續走揚，上游的原物料價格上漲終將反映至終端消費市場之上，只是時間早晚問題。

圖、台灣躉售物價指數（WPI）年增率走勢

由物價指數持續上揚走勢，顯示總體經濟景氣循環持續走在穩健成長階段，但從 WPI 指數快速上揚隱含終端消費者物價指數上漲壓力將日漸提高，初期股價將持續快速上漲，但最終當經濟景氣進入加速成長期第二階段，可能演變成央行緊縮貨幣政策的導火線，並構成股市末升期的環境，亦是股市多空循環醞釀反轉的階段，股市投資者務必持續緊密追蹤物價情勢，並高度關注美國聯準會的政策意向或實際貨幣市場操作方向，2021 年可能是資產重分配的重要年度。