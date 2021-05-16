別人的失敗就是我的機會 索羅斯大舉抄底Archegos爆倉股票

據《彭博》報導，億萬富翁索羅斯 (George Soros) 的投資公司，搶購了 ViacomCBS(VIAC-US)、Discovery(DISCA-US) 和百度 (BIDU-US) 的股票，因為在 Bill Hwang 的 Archegos 爆倉期間，它們被大量出售。

周五 (14 日) 公布的監管文件顯示，索羅斯基金管理公司在第一季度購買了 1.94 億美元的 ViacomCBS Inc.、價值 7700 萬美元的百度股票、4600 萬美元的 Vipshop Holdings Ltd. 和 3400 萬美元的騰訊音樂娛樂集團。一位熟悉這一基金交易的人士說，在 Archegos 破產之前，這家公司並未持有這些股票。

相關股票周五均反彈，百度在美國的存託憑證漲 3.85%，Discovery 漲 1.1%，ViacomCBS 漲 1%。

Hwang 的 Archegos 在 3 月因高槓桿押注的股票大跌，無力追加保證金，最終被迫清倉，並導致多家銀行重大損失。他管理的家族辦公室在鼎盛時期擁有超過 200 億美元的資本，總下注額超過 1000 億美元。

索羅斯基金管理公司投資長 Dawn Fitzpatrick 在 3 月受訪時曾說，在市場發生動盪時，她願意搶進。去年 3 月疫情期間，她加碼投資 40 億美元，其中包括以便宜的價格購買住房抵押貸款。

她表示，當發生混亂時，公司不僅準備加倍進場，如果事實情況支持，還可以投入 3 倍以上資金。

根據提交的 13F 監管文件，索羅斯持有 45 億美元的美國股票，較上一季減少 7700 萬美元。最大的減持是出售 Palantir Technologies Inc.1850 萬股股票，價值約 4.35 億美元。之前他們就已表明，對此一投資感到後悔，在禁制期解除就會賣出。

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