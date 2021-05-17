美媒：比爾蓋茲卸下微軟董事職務疑與婚外情有關

美國華爾街日報 16 日 (週日) 報導，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 2020 年卸下微軟董事一職，背後原因疑與比爾蓋茲過去和該公司女員工誹聞有關。報導指出，微軟 2019 年展開內部調查，比爾蓋茲本人則是否認他辭職與外遇之間的關聯。

根據華爾街日報，一名與比爾蓋茲有多年親密關係的女工程師向微軟投訴，微軟因在 2019 年的時候，聘請法律事務所展開調查，調查期間部分公司董事認為，比爾蓋茲不應該繼續擔任董事職務，而比爾蓋茲也在調查結果出爐前，就辭去董事職務。

另一方面，比爾蓋茲的公關負責人表示，比爾蓋茲在「20 年前曾有過外遇關係，已經和平解決。」解釋他之所以卸下微軟董事，是為了將更多時間投入「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)，與外遇無關。而當年比爾蓋茲在卸下微軟董事職務時，也同時辭去了波克夏 · 海瑟威 (Berkshire Hathaway) 董事會的職務。

比爾蓋茲今年五月時宣布，與妻子梅琳達已經結束長達 27 年的婚姻生活，梅琳達在離婚申請書上寫道，她與比爾蓋茲的婚姻關係「已經壞到無法修復的程度。」並沒有交代離婚導火線的詳細理由。不過也媒體報導，原因可能與比爾蓋茲和死在獄中的性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 之間的交友關係有關。

比爾蓋茲在 1975 年和幾名夥伴創辦了微軟，並在 2000 年擔任微軟執行長，直至 2014 年為止，目前他仍擔任現任微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 的技術顧問。

微軟與基金會則未針對華爾街日報的相關報導作出任何評論。