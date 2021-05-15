落袋為安！美國億萬富豪趁著股價高漲大手筆賣股變現

億萬富豪正忙著賣股變現，從亞馬遜執行長貝佐斯 (Jeff Bezos)、Google 創辦人布林 (Sergey Brin) 到 Zoom 執行長袁征都是例證，累計今年來企業內部人士共賣出價值 244 億美元的股票。

彭博編纂的資料顯示，美國上市公司的內部人士，今年來到 5 月第一周共賣掉 244 億美元股票，其中有一半是透過交易計畫出售的。這個總金額已經快追平去年下半年的 300 億美元。

大股東通常透過預先安排的交易計畫，每隔一段時間賣掉手中股票，但由於股市多頭走了一段時間，他們拋售股票的規模往往相當驚人。

富豪出售持股的動機很多，包括公司股價在疫情後已經大漲一波、通膨升溫使估值壓力愈來愈大、擔心聯準會 (Fed) 緊縮或美國總統拜登提高資本利得稅等。

貝佐斯今年來累計賣掉 67 億美元的亞馬遜 (AMZN-US) 股票，約是他去年一整年脫手持股價值的三分之二。甲骨文 (ORCL-US) 創辦人艾里森 (Larry Ellison) 過去一周賣掉 700 萬股股票，進帳 5.523 億美元。嘉信集團 (SCHW-US) 創辦人 Charles Schwab 今年迄今也賣掉 1.92 億美元的股票。

Papamarkou Wellner Asset Management 總裁 Thorne Perkin 說，許多科技富豪的財富由單一持股構成，股市上漲加劇了財富過於集中的風險，因此從投資組合管理的角度來看，分散布局有其意義。

布林曾表示有意賣掉多達 25 萬股 Alphabet(GOOGL-US) 股票，申報資料顯示，他最近幾天已經脫手 1.63 億美元持股，是超過四年來首次出售。

臉書 (FB-US) 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 和他的慈善基金會也加速股票出售的步調，從去年 11 月至今幾乎每天都脫手一點，進帳總金額超過 18.7 億美元。

拋售股票力道最猛的富豪，有不少是疫情受惠的企業，如雲端視訊會議服務商 Zoom(ZOOM-US) 執行長袁征、以及二手車零售商 Carvana(CVNA-US) 執行長 Ernest Garcia II，靠賣掉持股套現逾 17.5 億美元。此外，網路安全公司 CrowdStrike(CRWD-US) 執行長 George Kurtz，也出售至少 2.5 億美元的持股。

隨著 Zoom 今年來股價下滑，袁征正在加快出售股票的步調，3 月迄今平均每月出售近 20 萬股，進帳約 1.85 億美元。而去年他平均每個月透過交易計畫減持 14 萬股，一整年收益超過 3.5 億美元。

Zoom 發言人說，袁征還依照「一般遺產規劃」捐出超過三分之一持股，有一部分捐作人道用途。

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