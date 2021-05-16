〈雙北升三級警戒〉本土再添206例 指揮中心要求企業落實「持續營運指引」

國內今 (16) 日新增 206 例新冠肺炎本土病例，居住縣市主要分布在台北市 97 例、新北市 89 例，目前雙北防疫警戒已提升至三級，指揮中心授權縣市政府公布確診個案公共場所活動史，同時要求企業落實「持續營運指引」，包括啟動異地辦公、健康監測及空間調整等措施。

指揮官陳時中指出，今日新增的 206 例本土個案為 90 男 116 女，年齡介於未滿 5 歲至 80 多歲，發病日 / 採檢日介於 4 月 6 日至 5 月 15 日，分別為新北市 97 例、台北市 89 例、彰化縣 9 例、宜蘭縣及新竹縣各 3 例、桃園市及基隆市各 2 例、台中市 1 例。

目前雙北地區已提升至疫情警戒第三級，全國為第二級。國內產業及企業營運陸續受到疫情影響，層面包括人員出勤、業務推展及生產營運等，為降低衝擊，指揮中心要求各企業落實因應疫情持續營運指引。

指揮中心建議企業盤點核心任務、衝擊面，並分別建議從人員、業務、生產、營運進行評估，根據評估結果，分別就保護員工降低感染風險、人員辦公、出勤及出差方式改變因應、企業持續營運因應措施。

指揮中心指出，企業應執行員工健康監測計畫及異常追蹤處理機制；落實生病在家休息；彈性調整人力，啟動異地辦公或在家上班機制；進行空間調整，讓人員保持適當間距，若無法維持社交距離，須配戴口罩。

此外，員工餐廳須保持桌與桌距離 1.5 公尺以上或設有隔屏，餐桌設有隔板；取消或延後與工作相關的集會活動或改視訊；請員工勿參加集會活動；部份幼兒托育和學校可能會暫停上課，提供彈性請假照顧兒童。

指揮中心也宣布四大醫療應變策略，一、門診營運降載，依病人治療之急迫性需求等決定提供或延遲診療；二、 加強社區監測通報採檢，病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出；三、 加強員工健康監測，工作人員每日體溫量測，確實登錄，有疑似症狀應立即通報採檢；四、 國際醫療暫停。