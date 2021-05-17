中國4月規模以上工業增加值年增下跌至9.8%

週一 (17 日) 中國統計局公布 4 月份規模以上工業增加值實質年增 9.8%，前期為 14.1%，兩年平均成長 6.8%。從月度變化來看，4 月份規模以上工業增加值比 3 月成長 0.52%。1～4 月份，規模以上工業增加值年增 20.3%，預期 21.1%，前期 24.5%。

資料來源: 中國統計局

以三大類別來看，4 月份，採礦業增加值年增 3.2%；製造業年增 10.3%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 10.3% 。

分經濟類型看，4 月份，國有控股企業增加值年增 8.6%；股份制企業增長 10.4%，外商及港澳台商投資企業增長 8.4%；私營企業年增 11.2%。

分行業看，4 月份 41 個大類行業中有 37 個產業增加值保持年增，與 3 月份相同。漲幅排名前三大分別為，電氣機械和器材製造業增長 22.6%、通用設備製造業增長 14.9%、非金屬礦物製品業增長 12.6%。此外，汽車製造業增長 7.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長 10.4%。

分產品產量看，新能源汽車、工業機器人、半導體、微型計算機設備年增分別為 175.9%、43%、29.4%、13.5%，兩年平均增速均超過 19%。

4 月份，工業企業產品銷售率為 98.3%，比去年同期提高 0.4 個百分點。