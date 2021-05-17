中國1～4月固定資產投資年增19.9% 略低預期
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週一 (17 日) 中國統計局公布 1～4 月份固定資產投資人民幣 14.4 兆元，年增 19.9%，預期 20%，前期 25.6%；兩年平均成長 3.9%。其中，民間固定資產投資人民幣 8.3 兆元，年增 21%。
分產業看，第一產業投資人民幣 3620 億元，年增 35.5%；第二產業投資人民幣 4.2 兆元，年增 21.7%；第三產業投資人民幣 9.8 兆元，年增 18.7%。
分地區看，東部地區投資年增 18.6%；中部地區投資年增 30.7%；西部地區投資增長 18.0%；東北地區投資增長 15.2%。
分領域看，1～4 月份基礎設施投資年增 18.4%，兩年平均增長 2.4%；製造業投資年增 23.8%，兩年平均下滑 0.4%；房地產開發投資年增 21.6%，兩年平均增長 8.4%。
高技術產業投資年增 28.8%；其中高技術製造業和高技術服務業投資年增分別增長 34.2%、18.1%。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、醫藥製造業投資年增分別增長 40.3%、33.1%；高技術服務業中，檢驗檢測服務業、電子商務服務業投資年增分別增長 46.1%、39.1%。
房地產開發投資年增 21.6%，兩年平均增長 8.4%。全國商品房銷售面積 5 億平方公尺，年增 48.1%，兩年平均增長 9.3%；商品房銷售額人民幣 5.4 兆元，年增 68.2%，兩年平均增長 17%。