比特幣崩跌8% 馬克斯暗示特斯拉可能賣光比特幣

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克於週一 (17) 凌晨在推特(TWTR-US) 上暗示，特斯拉可能賣出其所持有的剩餘比特幣。該消息導致比特幣一度崩跌約 8%，達每枚約 4.4 萬美元。不過在亞洲早盤，比特幣報價又止跌回升至每枚 4.9 萬美元之上。

資料來源: 推特

一名推特用戶向馬斯克留言表示：「如果發現特斯拉已經拋售剩下所持有的比特幣，比特幣的簇擁者在下一季 (意指財報公佈後) 肯定會打自己一記耳光。馬斯克回應表示：「的確。」

馬斯克一直是加密貨幣的重要支持者，在過去一年中數次幫忙推升包含比特幣在內的數位貨幣的價格。在今年 2 月提交給 SEC 的一份文件中，特斯拉透露該公司買進了價值 15 億美元的比特幣。該公司後來表示，第一季比特幣銷售淨賺 1.01 億美元，幫助其該季度純益創下歷史新高。

然而，最近幾週馬斯克似乎改變了立場。特斯拉上周表示暫停使用比特幣購買車輛，因為擔心比特幣挖礦導致使用的化石燃料迅速增加。當馬斯克宣布這一消息後，比特幣的價格在最初幾分鐘內重挫約 5%。

劍橋大學替代金融中心 (CCAF) 報告指出，比特幣挖礦一年消耗約 148 兆瓦小時 (terawatt hours , TWh) 的電力，比瑞典一年所消耗的能源還多。

不過馬斯克仍然是虛擬貨幣的支持者，只是將目光從比特幣轉移至狗狗幣，主要因為狗狗幣與比特幣相比，挖礦所需耗費的能源較小相對環保，因此深得馬斯克歡心。

