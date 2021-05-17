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比特幣崩跌8% 馬克斯暗示特斯拉可能賣光比特幣

鉅亨網編輯江泰傑
比特幣崩跌8% 馬克斯暗示特斯拉可能賣光比特幣(圖片:AFP)
比特幣崩跌8% 馬克斯暗示特斯拉可能賣光比特幣(圖片:AFP)
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比特幣特斯拉馬斯克貨幣數位加密虛擬

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克於週一 (17) 凌晨在推特(TWTR-US) 上暗示，特斯拉可能賣出其所持有的剩餘比特幣。該消息導致比特幣一度崩跌約 8%，達每枚約 4.4 萬美元。不過在亞洲早盤，比特幣報價又止跌回升至每枚 4.9 萬美元之上。

資料來源:推特
資料來源: 推特

一名推特用戶向馬斯克留言表示：「如果發現特斯拉已經拋售剩下所持有的比特幣比特幣的簇擁者在下一季 (意指財報公佈後) 肯定會打自己一記耳光。馬斯克回應表示：「的確。」

馬斯克一直是加密貨幣的重要支持者，在過去一年中數次幫忙推升包含比特幣在內的數位貨幣的價格。在今年 2 月提交給 SEC 的一份文件中，特斯拉透露該公司買進了價值 15 億美元比特幣。該公司後來表示，第一季比特幣銷售淨賺 1.01 億美元，幫助其該季度純益創下歷史新高。

然而，最近幾週馬斯克似乎改變了立場。特斯拉上周表示暫停使用比特幣購買車輛，因為擔心比特幣挖礦導致使用的化石燃料迅速增加。當馬斯克宣布這一消息後，比特幣的價格在最初幾分鐘內重挫約 5%。

劍橋大學替代金融中心 (CCAF) 報告指出，比特幣挖礦一年消耗約 148 兆瓦小時 (terawatt hours , TWh) 的電力，比瑞典一年所消耗的能源還多。

不過馬斯克仍然是虛擬貨幣的支持者，只是將目光從比特幣轉移至狗狗幣，主要因為狗狗幣與比特幣相比，挖礦所需耗費的能源較小相對環保，因此深得馬斯克歡心。
 

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