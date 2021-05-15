Square：無計劃購買更多比特幣

數位支付公司 Square 在損失近 2,000 萬美元後，Square 週五 (14 日) 宣布，沒有計劃購買更多的比特幣。

數位支付公司 Square 去年底開始押注比特幣將塑造其未來，從去年 10 月以 5000 萬美元投資比特幣，到今年 2 月增加到 1.7 億美元。

Square (SQ-US) 5 月 6 日美股盤後公布 2021 會計年度第一季財報，拜比特幣之賜，Q1 營收報 50.6 億美元，年增 266%，大幅優於市場預期，但該公司在比特幣交易中賺取的利潤都很低。

該公司上季加密貨幣投入了 2.2 億美元，其比特幣投資損失近 2000 萬美元，購買的比特幣約佔其現金流的 5%。

Square 首席財務長 Amrita Ahuja 受訪時表示：「我們沒有任何進一步購買的計劃，目前尚無計劃從財政角度重新評估狀況。」

Square：「我們一如既往以客戶為主導，當我們看到比特幣產品或加密產品的總體發展時，將在那時做出進一步評估。」

比特幣週五遭逢低買入，反轉了先前特斯拉暫停比特幣購車導致的暴跌，回到 5 萬美元大關以上，截稿前，其價格小漲 2.83%，暫報 50,150.95 美元。