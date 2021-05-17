美元回貶 人民幣中間價強升218 基點

受到美國 4 月份零售銷售不如預期，市場對美國通膨加速的預期減少，再上美國 10 年期公債殖利率回跌等影響，導致美元走弱。而週一 (17 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 218 基點，報 1 美元兌 6.4307 人民幣。

今日早盤人民幣匯率走勢在中間價公布後保持在小升的格局，在平盤附近震盪，截至上午 09:50 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4420 人民幣，小升 9 基點，升幅 0.01%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4408 人民幣，貶值 36 基點，貶幅 0.05%。

美國 4 月零售銷售溫和成長，同時聯準會官員的鴿派立場也抑制美元的升幅，使得上週五美元指數自本週高點回貶，來到 90.317，貶值 0.5%，回吐上週初因美國 CPI 意外大漲後的大部分漲幅。

Capital Economics 指出，疲弱的經濟數據，如本月初公布的非農就業數據、最新的零售銷售等跡象顯示，美元要重回漲勢並不容易。貨幣政策正常化前景仍是關鍵。而本週將公佈的 4 月 FOMC 會議記錄可能為聯準會官員們在緊縮貨幣政策方面的意圖提供一些線索。

有分析指出，在公布令市場吃驚的 CPI 後，會使得聯準會與市場溝通貨幣政策的走向變得更加困難。聯準會一直試圖說服市場相信即將到來的通膨只是暫時的，而這個訊息目前來看做得不錯。但是這個舉動只有在值得相信的前提下才真正有效，若未來通膨跡象仍不斷升溫，市場就更難買單聯準會的表態。

