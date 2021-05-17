台股心慌「疫」亂急殺473點收15353點 摜破半年線

國內本土疫情拉警報，台股今 (17) 日開盤應聲重挫，先前漲多的鋼鐵、航運等傳產族群仍是殺盤重心，電子股僅聯發科、矽力等零星個股獲資金點火，盤中跌點一度收斂至百點，隨後又傳出雙北停課等利空消息，投資人恐慌情緒蔓延，指數一度急殺逾 660 點，摜破半年線，終場下挫 473.2 點，收 15353.89 點，成交值 4801.88 億元。

觀察權值股表現，台積電今日盤中跌近 3%，最低來到 541 元，終場跌勢收斂至 1.4%，收 549 元；聯電、鴻海、國巨等重挫逾半根停板；唯獨聯發科強勢翻紅，一度大漲逾 4% 衝上 937 元，終場漲勢縮至 2%，收 914 元，站回 5 日線。金控雙雄大跌逾半根停板，中信金、玉山金、元大金等跌勢都相當重。

貨櫃雙雄長榮、陽明仍被打入跌停，回測 60 元關卡，台航、中櫃、慧洋 - KY 等散裝航運股同步亮燈跌停，華航、長榮航股價也大跌逾 9%，整體上市運輸類股重摔逾 8%，值得注意的是，宅配通、嘉里大榮受惠宅經濟運輸商機，逆勢噴出漲停。

鋼鐵股同屬盤面弱勢族群，龍頭廠中鋼一度亮燈跌停，終場跌 9.1%，收 31.65 元，中鴻、燁輝、春源、新鋼、威致等多達 16 檔跌停，賣壓相當沉重，整體上市鋼鐵類股終場重挫逾 8%。

國內本土確診數攀高，帶動大量快篩需求，檢測股成為市場資金寵兒，包括 ABC-KY、亞諾法、寶齡富錦均攻上漲停板，興櫃股金萬林漲幅超過 3 成，普生、安特羅同樣漲勢凌厲。此外，口罩及清潔類的恆大、康那香、美德醫療 -DR、毛寶也都吸引買盤進駐，全面亮燈漲停。

富邦媒股東會明天登場，除了本業、配息成績亮眼，加上宅經濟題材助攻，今日股價逆勢噴出漲停，達 1180 元，改寫歷史新高。由於本土疫情爆發，民眾周末掀起恐慌性搶購民生物資，食品股愛之味、聯華食、味王、宏亞均亮燈漲停。