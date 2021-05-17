〈台股盤後〉重挫473點失守半年線 再創三個半月新低

台股今 (17) 日受疫情急遽升溫衝擊，賣壓沉重，最低更跌破前方低點，崩跌超過 600 點，僅剩 15159 點，終場隨著跌幅收斂，收在 15353.89 點，下跌 473.2 點或 2.99%，正式失守半年線，也創下三個半月新低，成交量則縮至 4800 億元。

權值股方面，聯發科一枝獨秀，大漲 2%、逆勢撐盤，台積電則跌破 550 元，鴻海儘管法說報佳音，也跌破百元大關，重挫 6%，傳、金個股也因先前漲多，包括國泰金、富邦金、台塑四寶持續下跌，聯電也慘跌 6%。

先前強勢的航運、鋼鐵類股今日賣壓相當沉重，長榮、陽明雙雙跌停作收，萬海跌勢較輕，跌幅約 4%，鋼鐵也一片綠油油，龍頭中鋼逼近跌停板，中鴻、威致、新光鋼、燁輝、春源、中鴻等，高達近 20 檔打入跌停板。

至於資金則轉向宅經濟、防疫相關受惠股，遊戲族群如宇峻、辣椒、智冠、網龍、大宇資、橘子全面噴出，並以漲停作收，遊戲股王鈊象也強漲 7%，站回所有均線。

生技醫療個股包括台耀、杏輝、雃博、和康生、中化生、亞諾法、國光生、美時、寶齡富錦也全數亮燈漲停，台灣國家隊指標股高端疫苗也再度攻上漲停，達 417 元，敘寫歷史新高價。