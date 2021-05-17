本土新增333例 台股失守半年線 外資終止連5賣回頭大買333億元

本土疫情告急，台股今 (17) 日開盤應聲重挫，鋼鐵、航運等傳產族群殺聲隆隆，電子股也倒成一片，僅聯發科、矽力等零星個股獲資金點火，盤中傳出雙北停課等利空消息，投資人恐慌情緒蔓延，指數一度急殺逾 660 點，終場下挫 473 點，收 15353 點，失守半年線，外資終止連 5 賣，回頭大買 333 億元，三大法人合計買超 324.39 億元。

國內今日新增 333 例本土新冠肺炎個案，台股成交值萎縮至 4800 億元左右。觀察籌碼面，外資終止連續五個交易日賣超台股，今日回頭買超 333.91 億元；投信持續買超 10.15 億元，為連 9 買；自營商則賣超 19.92 億元，三大法人合計買超 324.39 億元。

觀察電子權值股表現，台積電盤中跌近 3%，最低來到 541 元，終場跌幅收斂至 1.4%，收 549 元；聯電、鴻海、國巨等重挫逾半根停板；唯獨聯發科強勢翻紅，一度大漲逾 4% 衝上 937 元，終場漲勢縮至 2%，收 914 元，站回 5 日線。金控方面，國泰金、富邦金均大跌逾半根停板，中信金、玉山金、元大金等跌勢都相當重。

盤面上，航海王、鋼鐵人仍是空頭狙擊的目標，貨櫃雙雄長榮、陽明仍被打入跌停，回測 60 元關卡，台航、中櫃、慧洋 - KY 等散裝航運股同步亮燈跌停；鋼鐵龍頭廠中鋼一度亮燈跌停，終場跌 9.1%，收 31.65 元，中鴻、燁輝、春源、新鋼、威致等多達 16 檔跌停，賣壓相當沉重，整體上市鋼鐵、運輸類股終場均重挫逾 8%。

友達、群創也慘遭拋售，友達一度亮燈跌停，終場勉強守住 20 元關卡，群創則落入跌停價 18.85 元，成交量高達 62 萬張為台股上市個股第二大。

國內本土確診數攀高，帶動大量快篩需求，檢測股成為市場資金寵兒，包括 ABC-KY、亞諾法、寶齡富錦均攻上漲停板，興櫃股金萬林漲幅超過 3 成，普生、安特羅同樣漲勢凌厲。此外，口罩及清潔類的恆大、康那香、美德醫療 -DR、毛寶也都吸引買盤進駐，全面亮燈漲停。

由於全國休閒娛樂場所已暫時關閉，加上雙北市高中以下明 (18) 日起全面停課，實體娛樂消費可望轉為線上，市場看好遊戲股受惠，股包括網龍、智冠、宇峻、華義、辣椒、大宇資、橘子、歐買尬等多檔個股，全面亮燈漲停；鈊象、傳奇、昱泉也有超過 7-9% 的漲幅。