北市擴大快篩站 傳與安特羅、寶齡富錦接洽

國內新冠疫情擴大，北市府擬在人流相對複雜區域增設快篩站，據了解，北市府初步與國光生 (4142-TW) 子公司安特羅 (6564-TE) 以及寶齡富錦 (1760-TW) 接觸。

業界表示，自新冠疫情擴散後，全台縣市政府開始著手增設快篩站，其中以北市府最為積極，不過中央、地方政府尚未達成共識，國內快篩廠只能先備好快篩庫存、隨時因應。

據了解，北市府為新增多個快篩站，初步與安特羅與寶齡富錦接洽，兩家業者開發的新冠快篩試劑均已取得衛福部專案製造許可，且陸續銷往海外地區，月產能分別可達 100 萬劑、300 萬劑，可隨時因應政府需求。

安特羅總經理張哲瑋表示，針對國內新冠變病毒株，安特羅開發的新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑 Speedy，與長庚大學合作，可辨識出目前流行的英國變異株，該產品已與全台縣市政府接洽。

安特羅快篩試劑主要銷往海外市場，截至今年 4 月約出貨 5 萬片，張哲瑋指出，近期有拿下埃及標案，潛在需求約 20 多萬片，不過由於市場價格混亂，預計 6 月初與埃及政府進一步討論價格後，再陸續出貨，此外，柬埔寨、馬來西亞、菲律賓等東南亞地區也有訂單，看好今年海外出貨量上看 30-50 萬片。

寶齡富錦則與台康生技 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發出新冠肺炎抗原快篩試劑，該檢測試劑是由安肽進行原料合成，台康將原料進行量產，寶齡則負責把原料與試劑量產、商品化。寶齡表示，初步有與政府單位接觸，以目前產能可滿足國內需求。

北市和平醫院爆出 2 確診病例，台北市長柯文哲與衛福部長陳時中今日開完會議後決議，萬華區內人流相對複雜，可能還有確診者，將在萬華設 4 個外篩站，另在剝皮寮加設外篩站。