中鋼4月每天賺2億 稅前盈餘61.9億元續創單月新高

中鋼 (2002-TW) 今 (17) 日公告 4 月自結稅前盈餘，大賺 61.9 億元再創單月新高，等於 4 月每天就賺進 2 億元；累計中鋼前 4 月稅前大賺 192.68 億元，每股稅前盈餘約 1.22 元。

中鋼 4 月營收 369.06 億元，月增 0.3%、年增 45.1%；營業利益 55.12 億元，月增 2%、稅前盈餘 61.69 億元，月增 9%、每股稅前盈餘約 0.35 元，較去年同期虧轉盈。

累計中鋼前 4 月營收 1347.28 億元，年增 30%、營業利益 180.01 億元、營益率 13.4%、稅前盈餘 192.68 億元，每股稅前盈餘約 1.22 元，同樣較去年同期虧轉盈。

中鋼表示，4 月鋼鐵事業群整體受惠鋼市復甦，銷售單價持續往上攀升，且漲幅大於單位成本漲幅，但銷售數量減少，導致營業利益僅微幅增加，不過，業外鐵礦股利收入增加，貢獻獲利表現。

中鋼進一步指出，5 月出貨雖然估計與 4 月 115 萬噸差不多，但盤價漲幅擴大至 8.1%，追上原料漲勢，營收獲利可望較 4 月成長，且 6 月盤價再漲 8%，第二季營運逐月向上趨勢不變。