〈觀察〉進口料源轉銷歐美 國內鋼鐵供需恐更吃緊

國內鋼廠接單強勁、上游底材普遍呈現供不應求，部分更需仰賴進口，但目前因歐美鋼價優於亞洲行情、利差空間較大，進而導致原本進口至國內的料源轉向銷往歐美市場，恐加劇國內鋼鐵供需吃緊情形。

全球鋼市快速回溫，不只亞洲地區鋼市熱絡，歐美鋼廠接單交期也已排到第四季，追貨力道強勁，也帶動價格飆漲，從熱軋價格來看，歐洲地區已經追漲至每公噸 1250 美元，美國更逼近每公噸 1700 美元。

亞洲方面，一級鋼廠如中國寶武鋼及越南河靜亦相繼開出高盤，中國上海流通行情推升至每公噸 6700 元、約 1037 美元；東南亞突破站穩每公噸 1000 美元。

市場人士分析，歐美雖然對進口鋼品都有祭出關稅或是防衛措施，但以目前價格來看，銷往歐美扣掉進口關稅後，與銷至亞洲相比仍有較大的利差空間，因此也吸引國際鋼材開始轉往歐美市場。

而過往國內鋼鐵供給主要仰賴龍頭中鋼，但部分底材料仍需倚靠進口，在目前市況回溫、供給缺口更大，但進口料源基於比較利益轉往歐美，恐加劇國內鋼市供需失衡情況。

中鋼強調，目前除了盤價採漸進式調整貼近國際行情，適度引導進口資源以填補國內需求缺口外，也會考量業者轉嫁能力及新台幣升值對出口影響等因素，滾動式逐步調整，避免國內鋼鐵產業鏈出現供應斷料、無法反應成本等負面影響。