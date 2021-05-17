〈美股早盤〉通膨擔憂牽動情緒 美股小幅低開、台積電ADR挫逾3%

對於通膨升溫的擔憂再度牽動市場情緒，美股周一 (17 日) 小幅低開。截稿前，道瓊工業指數跌 36 點或 0.1％，那斯達克綜合指數跌 0.7%，標普 500 指數跌 0.3％，費半跌 1.6%，其中，台積電 ADR(TSM-US) 跌超 3%。

沃爾瑪 (WMT-US)、家得寶 (HD-US)、梅西百貨 (M-US) 與塔吉特 (TGT-US) 在內多家美國大型零售商本周將陸續公布財報，市場將關注，物價上揚是否對消費者需求造成影響，以及零售商財報是否能維持強勁勢頭。

Refinitiv IBES 數據顯示，隨著財報季即將告終，標普 500 指數成份股公司整體收益較去年成長 50.6%，增速為 11 年來最強勁。

市場也將注意力轉向通膨的發展。部分投資人擔憂，通膨持續上揚恐促使 Fed 提早收緊貨幣政策，進而衝擊自低利率政策中受惠的股票和資產。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.642％，金價則攀至 3 個多月高點，報 1849.60 美元。

市場本周將關注周三 (19 日) 公布的 Fed 4 月會議紀要，以尋求 Fed 對於通膨和經濟前景的看法。

其他資產部份，受特斯拉執行長馬斯克言論衝擊，比特幣周一 (17 日) 一度探 3 個月新低，隨後小幅回彈，Riot blockchain(RIOT-US)、Marathon Digital Holdings(MARA-US) 等區塊鏈概念股仍受影響，周一開盤重挫。

截至台北時間周一 (17 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 36.92 點或 - 0.11%，暫報 34345.21 點

那斯達克綜合指數下跌 98.29 點或 - 0.73%，暫報 13331.69 點

標普 500 指數下跌 13.34 點或 - 0.32%，暫報 4160.51 點

費半下跌 46.98 點或 - 1.58%，暫報 2934.43 點

台積電 ADR 下跌 3.17% 至每股 108.90 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.642%

紐約輕原油上漲 0.21% 至每桶 65.51 美元

布蘭特原油上漲 0.17% 至每桶 68.83 美元

黃金上漲 0.63% 至每盎司 1849.60 美元

美元指數下跌 0.04% 至 90.28 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

AT&T(T-US) 早盤上漲 4.84％，至 33.80 美元；Discovery(DISCA-US) 上漲 9.41％，至 39.00 美元。

AT&T 周一 (17 日) 與 Discovery 達成協議，將旗下華納媒體 (WarnerMedia) 與後者合併，創建出能與 Netflix 和迪士尼為之抗衡的媒體巨頭。

根據收購協議，AT&T 將獲得總計 430 億美元的現金、債務以及華納媒體的部分債務，AT&T 股東將獲取新公司的 71% 股權，Discovery 股東獲取 29% 股權。

MicroStrategy(MSTR-US) 早盤下跌 6.77％，至 486.01 美元。

比特幣周一挫至 3 個月低點，拖累軟體開發商 MicroStrategy 股價重跌。該公司持有價值約 50 億美元的比特幣，因大量買入比特幣而備受市場關注。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.91％，至 578.45 美元。

在馬斯克推文暗示可能出售持有比特幣資產後，比特幣出現恐慌性拋售，周一 (17 日) 一度跌至 2 月初以來低點，直到馬斯克澄清出售傳聞後才稍稍回穩。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月紐約 Fed 製造業指數報 24.3，預期 23.9，前值 26.3

(圖：紐約聯準銀行)

華爾街分析：

Neuberger Berman 首席投資長 Joseph Amato 表示，身在不確定時期，市場波動屬於可預期，然而，當人們對於通膨率飆升且持續的情況感到擔憂時，我們認為隨著經濟重啟和復甦力道加強，增加風險敞口將帶來機會。

WealthWise Financial 執行長 Loreen Gilbert 認為，我們將觀察到一種趨勢，即 Fed 最終仍會逐步縮減購債規模，隨著通膨擔憂升溫，我希望這種趨勢早點來臨。Gilbert 預計接下來數月市場將出現震盪。