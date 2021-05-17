能源、原物料類股漲贏大盤 經濟學家看好需求增速超越供給端

對於經濟增長伴隨通膨升溫的預期，帶動能源和原物料類股本月表現強勢領先大盤。經濟學家預計，隨著美國經濟逐步好轉，能源和原物料的需求增速可望進一步超越供給。

《華爾街日報》指出，能源和原物料類股 5 月分別上漲 8% 和 5.9%，領先標普 500 指數的 11 個主要板塊。與此同時，受成長股跌幅拖累，美國大型股指本月下跌 0.2%。

觀察標普 500 指數成份股 5 月表現，油田服務公司貝克休斯 (Baker Hughes)(BKR-US) 和美國最大鋼鐵商紐柯 (Nuecor)(NUE-US) 均以 25% 漲幅領先，包裝工業產品龍頭希悅爾 (Sealed Air)(SEE-US) 也增長 14%。

在 4 月財報電話會議中，紐柯鋼鐵執行長 Leon Topalian 表示，為滿足市場需求，該公司正在增加鋼鐵廠的輪班次，並稱其 EPS 已遠遠超過先前創下的季度新高。

作為景氣循環股，能源和原物料類股通常為經濟復甦下的大贏家，隨著美國第 1 季經濟幾乎重返疫情前水平，經濟學家預計，本季經濟可望進一步回升，進而刺激能源和原物料需求，需求增速甚至可能超越供給。

Chilton Trust 股票首席投資長 Jennifer Foster 稱道，人們重啟旅遊將對石油和天然氣需求產生直接影響，且隨著消費支出擴大，可能進一步導致供應鏈短缺。

儘管原物料和能源類股本月持續走高，卻未轉化為標普 500 指數的漲勢，主要因為美國股票基準指數會根據市值對股票進行加權，使大型公司的股價表現對指數形成較大的影響力。

標普道瓊指數顯示，截至 4 月底，原物料和能源板塊分別佔標普 500 指數的 2.7％，去年表現出色的科技業則佔該指數的近 27％，差距相當顯著。此外，考慮到投資人對通膨升溫，恐進一步削弱企業獲利能力的擔憂，使科技股在內成長股受到巨大打擊。

Permanent Portfolio Family of Funds 投資組合經理 Michael Cuggino 稱道，儘管大宗商品走勢強勁，因目前該類股在標普 500 指數成份股中佔比較小，因此並未對該指數產生太大影響。