傳AT&T將併Discovery 新公司市值上看1500億美元

根據多家歐美媒體報導，美國電信業巨頭 AT&T(T-US) 與同國媒體業者 Discovery(DISCA-US)，傳出在媒體業務上進行合併。這項消息在 16 日 (週日) 傳出，若最後確定合併，新公司市值上看 1500 億美元。

當今網路傳播力量不斷增強，為因應數位化潮流，媒體業的經營統合也在加速當中。

根據國外媒體報導，AT&T 旗下的「華納媒體」(WarnerMedia) 將與 Discovery 合併成立新公司。據傳，AT&T 董事會已在 16 日 (週日) 開會同意這筆交易案，近日內應該就會對外公布。

雖然未能得知細節，推測未來 AT&T 將成為新公司的大股東，而 Discovery 的股東們也將持有新公司股票，新公司股票也將照計畫掛牌上市。

WarnerMedia 坐擁 CNN 新聞台、HBO 戲劇台，以及從事電影行業的「華納兄弟影業公司」(Warner Bros) 等。AT&T 於 2016 年的時候，宣布以 854 億美元買下了當年的「時代華納」(Time Warner)。當時美國司法部認為該筆併購案將造成市場競爭失衡、對消費者產生不利，因此提訴訟要阻止併購案，然而，美國聯邦地方法院最後在 2018 年承認該筆交易，該部門也以「華納媒體」之名，成為 AT&T 子公司。

促成這宗併購案的背景，很可能與媒體同業 Netflix(NFLX-US) 及迪士尼 (DIS-US) 勢力抬頭有關。這兩家公司受惠疫情造成的宅經濟，今年三月底時，Netflix 的會員人數達到近 2.8 億人、迪士尼也達到近 1.4 億人。