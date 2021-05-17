〈台泥展望〉併NHΩA跨入電動車快充領域 間接與FCA合作

台泥 (1101-TW) 表示，併購 NHΩA 後，不但能完善集團儲能業務自製能力，跨進快充、氫能領域外，台泥也藉由併購 NHΩA ，間接與歐洲車廠飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作，建置全球最大的 V2G (汽車對電網) 專案。

台泥為強化集團發展儲能業務，在 4 月宣布收購義大利儲能公司 ENGIE Eps 60.48% 的股權，成為最大股東，並把 ENGIE Eps 更名為 NHΩA(音同 NHOA)。

台泥表示，過往集團在系統級、機櫃電池管理系統 (BMS) 及電池芯擁有自製能力，但在能源管理系統 (EMS)、電源轉換器 (PCS) 需外包。

不過，在收購 NHΩA 後，台泥不但能在能源管理系統 (EMS)、電源轉換器 (PCS) 達成自製，且目前 NHΩA 在全球建置中的儲能設備規模達 600MWh，具備極大的市場潛力，也有助台泥佈局。

電動車充電方面，台泥指出，NHΩA 能結合儲能的電動車 DC 快充設備，同時具備 V2G 電網雙向饋電技術，近期更與飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作建置世界最大 V2G 專案 (700EV/25MW)。

此外，台泥子公司台泥綠能及能元科技也持續發展儲能設備、智慧電網、及高端的電池生產，投入 100 億元興建 1.8GWh 的超級電池工廠，將是台灣最大的電池廠。

另一方面，台泥強調，將同步持續開發再生能源發電包括風力、太陽能、及地熱等，未來集團可提供完整的再生能源及充電儲能方案。

台泥表示，再生能源要成為基載電力支持經濟發展，需要大量的儲能系統，從 513 大停電中，就可以看出儲能在穩定電網中扮演關鍵角色。