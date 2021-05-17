鴻海及子公司富智康 將結盟全球第4大車廠Stellantis

鴻海 (2317-TW) 今 (17) 日宣布，將跟子公司富智康 (FIH)(2038-HK)，共同與全球第 4 大車廠 Stellantis 展開新的戰略合作案，三方也預計在明(18) 日透過線上記者會宣布合作細節。

此次三方線上會議，包含鴻海董事長劉揚偉、富智康執行長池育陽，以及 Stellantis 執行長 Carlos Tavares 等都將親自出席。

Stellantis 是由飛雅特克萊斯勒 (FCA) 和寶獅雪鐵龍集團 (PSA) 在今年初合併成立，雙方各持股 50%，Stellantis 目前是全球第 4 大車廠。

鴻海在去年初就與 FCA 簽屬合作協議，規劃設立合資企業並開發及生產電動車關鍵零組件，而隨著 FCA 與 PSA 合併，也為鴻海集團帶來新的合作機會。

據了解，Stellantis 旗下擁有多達 14 個汽車品牌，包括來自歐洲的 Abarth、Alfa Romeo、Fiat、Lancia、Citroën、DS、Maserati、Peugeot、Opel、Vauxhall，以及屬於美洲體系的 Chrysler、Dodge、Jeep、RAM 等。