〈517全台跳電〉首輪限電20:50開始 限電量100萬瓩影響66萬戶次

受高雄興達電廠機組跳機影響，全台供電再度拉緊報，台電今 (17) 日晚間發出國家級警報表示，因供電能力不足，部分地區將執行緊急分區限電，據了解，第一輪限電時間將從 20 點 50 分至 21 點 40 分，限電量約 100 萬瓩，限電戶數約 66 萬戶，是否進行第二輪限電，需視電力供需平衡狀況而定。

台電晚間發出緊急電力中斷通知，17 日晚間 20 時 10 分因負載突升，導致供電能力不足，台電自晚間 20 時 50 分起開始採取分區輪流供電機制，仍由 C 組、D 組進行輪流停電，每一輪限電 50 分鐘，籲請民眾勿搭乘電梯。

台電表示，今日下午用電需求持續攀升，傍晚 19 時 30 分負載仍高達 3487.2 萬瓩，供給方面，興達電廠 1 號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至 19 時 35 分發電量仍僅達 4 成，加上水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。

台電指出，為維持電力供需平衡，系統晚間 20 時自動保護設備動作，已有部分地區停電，對此，台電晚間 21 點也將召開記者會說明。