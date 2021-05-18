〈美股熱門股〉 幣圈震盪 Coinbase跌破250美元參考價 Fisker首季虧損擴大跌近2%

受比特幣波動牽連，Coinbase 下跌 3.08%

加密貨幣交易平台 Coinbase(COIN-US) 受加密貨幣近期波動連累，周一（17 日）股價下跌 3.92% 至每股 248.24 美元，跌破 250 元的參考價格，盤後續跌 3.16%。

Coinbase 上周公布強勁的首季營收佳績，然而有專家指出，儘管首季業績如上市前的初步預估一致，但投資人對加密貨幣市場波動的擔憂，恐成為該平台未來表現的最大阻力。

不過 Keefe, Bruyette & Woods 分析師 Kyle Voigt 看好 Coinbase 展望，他說該公司將有從廣大客戶中獲利的機會，並推測在 2023 年前，單就以太幣的交易就能產生逾 1 億美元的淨營收（今年首季的 0 美元開始）。

CFRA Research 的分析師 Chris Kuiper 保持對 Coinbase 股票買入的評等，但上周將其目標價從 400 美元下調至 375 美元。

Fisker 首季財報獲利不如預期，盤後下跌 2.67%

新創電動車商 Fisker(FSR-US) 周一（17 日）盤後公布首季財報，因獲利表現不如預期，盤後股價下跌 2.67% 至每股 10.92 美元，一反收盤漲勢。

Fisker 首季營收報 2.2 萬美元，每股虧損 0.63 美元，遜於 FactSet 調查分析師預估的每股虧損 0.19 美元，現金餘額為 9.85 億美元，該公司也預估全年營運費用將增加 3,000 萬美元，反映研發支出增加，不過對資本支出預估不變。

執行長 Henrik Fisker 認為，公司與麥格納國際（Magna）、鴻海合作的供應鏈優勢被低估了。

怡安集團受股神巴菲特加持，盤後上漲 1.49%

怡安集團 (AON-US) 受股神巴菲特 (Warren Buffett) 青睞，周一盤後上漲 1.49% 至每股 259.01 美元，延續收盤漲勢。

最新監管申報文件 13F 報告顯示，巴菲特的波克夏海瑟威公司上季增加對英國保險公司怡安集團的投資、增持老牌超市克羅格 (KR-US) 股票。

報告指出，截至今年 3 月 31 日止，波克夏海瑟威公司購買超過 400 萬股怡安集團股票，價值約 9.426 億美元。