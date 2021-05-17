〈陸港盤後〉通膨疑慮減 中、港兩地指數齊翻揚

週一 (17 日)A 股三大指數開高震盪，中國 4 月份經濟數據，如工業、投資和消費等數據年增率明顯下滑，而中國統計局指稱是受去上年同期基期逐步走升的影響所致。不過經濟數據的利空並未衝擊陸股，在消費、半導體及醫療類股走揚的帶動下，成為 A 股今日上漲的主因。

只是受到金融類股回吐的影響，A 股漲幅受到限制，但上證收盤仍成功站上 3500 點。美中不足的是 A 股今日個股跌多漲少，根據 Wind 統計顯示，滬深兩市 1303 家上漲，2878 家下跌，平盤有 97 家。此外，今日滬深兩市成交總額人民幣 9301 億元，較前一交易日增加人民幣 284 億元。

港股方面，市場陸續消化通膨消息，美股連續第二個交易日上漲，帶動港股今日開高，兩大權值股騰訊 (700-HK) 及友邦 (1299-HK) 上漲，加上網科股反彈，帶動恒指一度上漲約 250 點。

不過恒指在 10 日線，約 28300 點附近賣壓較重，及部分權值股除息因素，導致恒指拉回至平盤附近。

午盤後，科技類股保持強勢，美團 (3690-HK)、百度(9888-HK) 均大漲 4.1%、騰訊衝高 3%、舜宇 (2382-HK) 上漲 2.4%，而在科技類股的帶動下恒指反轉走揚擴大漲幅。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.78%，報 3517.62 點；科創 50 指數上揚 2.18%，報 1328.92 點；深證成指上漲 1.74%，報 14456.54 點；創業板指上揚 2.6%，報 3112.74 點。

恒生指數上漲 0.59%，報 28194.09 點、恒生科技指數上漲 1.78%，報 7699.96 點。

北向資金進出方面，週一北向資金買超人民幣 25.78 億元，其中滬股通買超人民幣 23.32 億元，深股通買超人民幣 2.46 億元。

法人觀點

國泰君安認為，創業板指數連續兩個交易日大幅反彈，上證也突破 3500 點。短線指數快速上漲後需留意震盪的可能，3500 點上方套牢賣壓相對較為密集。目前市場仍面臨多方面因素擾動，一方面是通膨預期帶來的貨幣緊縮預期，另一方面是疫情的不確定性變化，兩者都將抑制市場風險偏好持續走高。指數連續出現反彈之後需要警惕回調風險。

