〈紐約匯市〉通膨烏雲罩頂 美元走貶 加幣、澳幣兩樣情

美元持續受到通膨擔憂拖累，周一 (17 日) 走軟，高風險貨幣反彈，本周投資人將關注聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄對通膨飆升的看法，和容忍中短期通膨容忍程度的線索。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.14%，報 90.157。

Bannockburn Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「美元自上周被拋售之後一直無法大幅反彈，顯示影響美元走勢的主要力量不是外匯市場，而是利率市場。如果利率不上升，很難看到美元獲得強大的上揚動力。」

美國公布 4 月生產者物價指數 (PPI) 大漲後，紐約州聯準銀行也公布，紐約州製造商的投入價格創下紀錄高點，原物料生產商難以滿足報復性需求。

但 DXY 變動不大，投資人觀望 FOMC 會議紀錄，美國 10 年期公債殖利率也沒有明顯波動。Chandler 說：「Fed 仍將說他們將非常有耐心。如果美國不升息，美元將飽受壓力，這就是我們現在的處境。」

歐元兌美元微升 0.09% 至 1.2159 美元，美元兌日圓貶值 0.15% 至 109.175 日圓。

隨著多國經濟迎接重啟，需求復甦加上供應短缺，大宗商品價格步入上漲軌道。

油價上漲提振加幣，但挪威克朗走軟下跌。金屬價格雖然走高，但澳幣兌美元仍小幅走低。

Chandler 認為，央行政策是影響大宗商品貨幣匯價的主要因素。

比特幣跌到三個月低點，最低跌到 42185 美元，因特斯拉執行長馬斯克周末暗示可能已經出售手頭持有的部分比特幣。狗狗幣、以太幣都挫跌。

雖然馬斯克幾小時後澄清特斯拉並未脫手任何部位，但這番發言仍引發震撼，加密貨幣總市值蒸發約 5000 億美元。

截至周二 (18 日) 台灣時間約 6:00 價格：